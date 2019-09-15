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Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi

Darülaceze sakinleri, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan “Vefa Durağı” ekibinin düzenlediği şenlikte gönüllerince eğlendi.

15 Eylül 2019 Pazar 15:59
Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi

Darülaceze sakinleri, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan “Vefa Durağı” ekibinin düzenlediği şenlikte gönüllerince eğlendi.


Bir grup genç tarafından kurulan ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıklıkla bahsettiren “Vefa Durağı” ekibinin bugünkü durağı Darülaceze kurumu oldu. Kurum içerisinde yaşayanların moral bulması için gerçekleştirilen organizasyona gençler, yoğun katılım gösterdi. Her biri Darülaceze’de yaşayan yaşlıların güzel bir gün geçirmesi için toplanan ekip üyeleri, önce bahçeye kurulan sahneye yardım ederek renkli balonlarla bahçeyi süsledi. Ardından alana yiyecek içecek araçlarının taşınmasına yardım etti.Darülaceze sakinlerine yapılan büyük sürprizde kurum sakinlerinden organizasyona kimi koluna girilerek bahçeye çıkartıldı, kimisi de tekerlekli sandalyeyle alana getirildi. Müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen Darülaceze sakinleri zaman zaman alana çıkarak dans edip, şarkılar söyledi. Gönüllerince eğlenen Darülaceze sakinleri gençlere bu güzel gün için teşekkür ederken hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.



“Amacımız özel bir gün olmadan da insanların buraya gelebileceğini göstermekti”


Darülaceze’nin sadece özel günlerde değil diğer günlerde de ziyaret edilmesi gerektiğini aktaran Vefa Durağı organizatörlerinden Yağmur Alma, “İnsanlar buraya sadece bayramlarda ve diğer önemli günlerde geliyorlar. Bizim amacımız özel bir gün olmadan da insanların buraya gelebileceğini göstermekti. Tamamen içimizden geldi bu iş ve farkındalık oluşturmak istedik” dedi.



“Onların özel bir güne ihtiyacı yok”


Darülaceze’de yaşayan insanların özel günler dışında mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Vefa Durağı ekibinin diğer bir organizatörü olan Merve Mutlu ise , “Bizim ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip. Biz herhangi bir kurum ve ya kuruluşa bağlı değiliz. Bir grup gencin bir araya gelerek oluşan bu ekip, bugün herhangi bir özel gün olmadan buraya gelerek bu organizasyonu yaptık. Onların özel bir güne ihtiyacı yok ve önemli olan onlar zaten. Özel bir güne ihtiyaç duymadan ve özel bir ekiple onlara bir eğlence sunduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:59
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