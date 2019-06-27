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Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak

- Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, 10-13 Temmuz tarihlerinde Ankara'da organize edilecek

27 Haziran 2019 Perşembe 12:43
Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak


ANKARA (AA) - Dünya Dart Federasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

TBBDF'den yapılan açıklamaya göre, 10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden sporcular katılacak. Şampiyonada ülkeler, 4 erkek ve 2 kadın sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, yarışmaların bireysel, çiftler ve takım kategorilerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Geçen sene yine Ankara'da düzenlenen organizasyonda kızlarda gümüş madalya aldık. Bu sene inşallah hem kızlar hem de erkeklerde kürsüye çıkacağız." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:43
  1. Ankara
  2. Avrupa Dart Gençler Şampiyonası
  3. dart
  4. Mutlu Türkmen
  5. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu

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