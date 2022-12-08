Darphanede Reşat Beşlisi basımına başlandı mı? Altında 104 yıl sonra bir ilk: Piyasaya sürülüyor
Darphane, 104 sonra reşat altın üretimine başlıyor. Reşat Beşli, Darphane tarafından 07.12.2022 itibaren piyasaya sürülüyor. Altında bu gelişme sonrası kuyumcular merak etti. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti: "Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına Darphane yetkililerine bu talebimizle ilgili yakın ilgileri ve olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz.
Darphanede 104 yıl sonra Reşat Beşlisi basımına başlandı. Darphane, Reşat Beşli'leri artık piyasaya sürüyor. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.
Reşat Beşli, Darphane tarafından yani 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek. İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetimi'nin Darphane ve Damga Matbaası Üst Yönetimi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Reşat Lira'dan sonra Reşat Beşli de Darphane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor.
Darphane altın sertifikası nedir?
Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen 0,995 saflıkta sahibine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.