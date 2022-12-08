Darphanede Reşat Beşlisi basımına başlandı mı? Altında 104 yıl sonra bir ilk: Piyasaya sürülüyor

Darphanede 104 yıl sonra Reşat Beşlisi basımına başlandı. Darphane, Reşat Beşli'leri artık piyasaya sürüyor. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

Reşat Beşli, Darphane tarafından yani 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek. İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetimi'nin Darphane ve Damga Matbaası Üst Yönetimi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Reşat Lira'dan sonra Reşat Beşli de Darphane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor.

Darphane altın sertifikası nedir?

Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen 0,995 saflıkta sahibine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.