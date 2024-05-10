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Dünya Darısı Türkiye'nin başına! Uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası
Dünya

Darısı Türkiye'nin başına! Uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası

Yeniakit Publisher
2024-05-10 15:10:00 -
Darısı Türkiye'nin başına! Uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası

Nijerya Senatosu, uyuşturucu kaçaklığından hüküm giyenlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Borno eyaletinden Senatör Tahir Monguno, Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun (NDLEA) uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını desteklemek için kokain, eroin ve diğer uyuşturucu maddeleri ülkeye sokanların ve satanların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını Senatoya sundu.

Senatörlerin çoğunluğu, NDLEA'nın faaliyetlerini desteklemek amacıyla sunulan tasarıyı üçüncü okumada kabul etti.

Tasarıyı destekleyen senatörler, idam tehdidinin uyuşturucu kaçakçıları için müebbet hapisten daha caydırıcı olacağını savundu.

Öte yandan, tasarıya karşı çıkan senatörler, idam cezasının "geri dönüşü olmayan doğası ve yanlış hüküm verilmesi" konusundaki endişelerini dile getirdi.

Senatoda kabul edilen tasarı, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onaylaması halinde yasalaşacak.
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