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Dünya Darısı Türkiye'deki yabancı medyaya... Yabancıların İngiliz medyasına girmesi yasaklanıyor
Dünya

Darısı Türkiye'deki yabancı medyaya... Yabancıların İngiliz medyasına girmesi yasaklanıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-14 10:51:00 -
Darısı Türkiye'deki yabancı medyaya... Yabancıların İngiliz medyasına girmesi yasaklanıyor

İngiltere'de hükümet, basın özgürlüğünü korumak için ek bir adım atarak, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor

İngiltere'de hükümet, basın özgürlüğünü korumak için ek bir adım atarak, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
İngiltere hükümeti, yabancı devletlerin İngiltere'de gazete ve haber dergileri satın almasını yasaklayacaklarını duyurdu.

Yakın zamanda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği yatırım şirketi RedBird IMI, Telegraph gazetesi ve haftalık Spectator dergisini almayı planladığını açıklamıştı.

Hükümet, bu yönde çıkarılacak bir yasanın “basın özgürlüğünü korumak için ek bir adım olacağını” belirtti.

BBC Türkçe'de ye alan habere göre, bir RedBird IMI sözcüsü ise bu gelişmenin “büyük bir hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de hükümetin bu adımını destekleyeceğini açıkladı.
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Hükümet bunun için halihazırda Parlamento’da görüşülmekte olan Dijital Pazarlar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası’na bir madde ekleyecek.

RedBird IMI’ın yüzde 75’i, Manchester City kulübünün de sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakan Vekili Şeyh Mansur’a ait.

Hükümet söz konusu yasanın hızlıca çıkması durumunda bu alımın da engellenebileceği görüşünde.
Satış girişimini eleştiren Spectator’ın yönetim kurulu başkanı Andrew Neil, hükümetin bu hamlesinden sonra satış ihtimalinin kalmadığını söyledi.

Yasa tasarısına eklenmesi planlanan maddeye göre, bir gazete veya haber dergisinin yabancılar tarafından alımı gündeme geldiğinde, ülkedeki rekabet kurumunun bunu inceleyip, satış sonucunda haber kuruluşunun yabancı bir devletin kontrolüne geçme ihtimalinin olup olmayacağını inceleyecek.

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