Darısı bizim MHK'nın başına...

İngiltere Hakem Birliği Genel Menajeri Mike Riley, Everton'ın City karşısında verilmeyen penaltı kararı ve VAR hatası nedeniyle Lampard ve Kenwright'tan özür diledi.

Sky Sports'un haberine göre, İngiltere Hakem Birliği Genel Müdürü (PGMOL) Mike Riley, Everton kulübünü bizzat arayarak özür diledi.

Everton, hafta sonu oynanan Manchester City maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Premier Lig yönetimine şikayette bulunmuştu. Everton teknik direktörü Lampard ise maçtan sonra yaptığı açıklamada hakem heyetini topa tutmuştu.

Rodri, sağ koluyla topu kontrol etti, VAR devam dedi

Manchester City, Everton karşısında Phil Foden'ın 82. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanırken Rodri'nin penaltı pozisyonu tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın 83. dakikasında Everton'ın forveti Richarlison, Manchester City kalecisi Ederson'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Brezilyalı kaleciyi geçememiş, Ederson'dan seken top ceza sahasına içine düşmüştü. Manchester City'de topu kontrol etmek isteyen Rodri, sağ koluyla müdahalede bulunurken Evertonlı taraftarlar ve futbolcular penaltı bekledi. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olmadığı belirtildi.

Öte yandan Everton, F.A Cup'ta Perşembe günü Boreham Wood'la karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ise 28. hafta mücadelesinde Tottenham'a konuk olacak.