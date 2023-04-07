Darısı bizim başımıza! Hollanda'da radikal bir karar...

Hollanda’da Futbol Federasyonu (KNVB), Feyenoord ve Ajax takımları arasında oynanan kupa derbisinde Ajax oyuncusu Davy Klaassen'ın çakmakla yaralanması üzerine, stadyumlarda önlemleri sıkılaştırıldı. Sahaya, futbolcu ya da hakemlere isabet eden yabancı madde atılması durumunda maç derhal tatil edilecek.

Çarşamba akşamı Rotterdam’daki De Kuip Stadyumu’nda oynanan Hollanda Kupası yarı final maçında Klaassen, Feyenoord tribünlerinden atılan bir çakmağın kafasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Yaklaşık yarım saat ara verilen karşılaşma, Klaassen’in, “şiddete prim vermemek için” sahaya dönmesi üzerine devam etmişti.

Hollanda Futbol Federasyonu, kupa derbisinin ardından, benzer olayların tekrar yaşanmaması için, ivedilikle stadyumlarda kuralların sıkıştırılmasını kararlaştırdı.

KNVB’nin aldığı karar uyarınca, futbol karşılaşması sırasında seyircinin, bir oyuncu veya hakeme isabet eden yabancı madde atması durumunda maç derhal iptal edilecek.

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