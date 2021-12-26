Darısı başımıza! O ülkede LGBT propagandasına izin yok
Katar’da, İslami değerlerle bağdaşmayan çocuk ürünleri ve oyuncak çeşitlerine el konuldu. El konulan oyuncaklar arasında LGBT propagandası yapılanlar da olduğu belirtildi.
Münübe Yılmaz
Körfez ülkesi Katar’da İslami değerlerle bağdaşmayan ürünler toplatıldı. Global Village Space adlı internet sitesinin haberine göre, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ülke genelindeki mağazalarda satılan İslam karşıtı çocuk ürünleri ve oyuncak çeşitlerine el konulduğunu açıkladı. Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda “Katar’ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çocuk oyuncaklarının da içinde bulunduğu İslami değerlere aykırı ürünler tespit edilerek el konuldu. Tüm vatandaşlarımız Katar’ın ve İslam’ın geleneklerine aykırı ürünleri bize bildirsin” denildi.