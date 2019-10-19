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Darıfülfül nedir? Darıfülfülün faydaları nelerdir?

Darıfülfül ismi son derece ilginç değil mi? Son dönemde popüler olan bir çizgi filmde söz edilen; çocuklar kadar annelerinde de dikkatini çeken 'Darıfülfül' ismi internette aratılmaya başlandı. İşte, merak ettiğiniz “Darıfülfül nedir?” sorusunun cevabı…

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:20
Darıfülfül nedir? Darıfülfülün faydaları nelerdir?

Darıfülfül ismi son derece ilginç değil mi? Son dönemde popüler olan bir çizgi filmde söz edilen; çocuklar kadar annelerinde de dikkatini çeken 'Darıfülfül' ismi internette aratılmaya başlandı. İşte, merak ettiğiniz “Darıfülfül nedir?” sorusunun cevabı…

Keskin lezzetli

Anavatanı Doğu Hint Adaları olan darıfülfül ülkemizde yetişmiyor. Ülkemizde uzun biber ve Tiflis biberi olarak bilinen darıfülfül sağlık için son derece faydalıdır. Keskin kokusu ve acı tadıyla sert bir baharat olan darıfülfülü ölçülü tüketmek son derece önemli. 

Darıfülfülün faydaları nelerdir?

Sindirim sistemini düzenler.

Bu farklı baharat gaz sancılarını noktalar.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde darıfülfül göz sağlığı için faydalıdır.

Ölçülü tüketildiğinde darıfülfül kan şekerini düzenler.

Ağız kokusunu gideren darıfülfül ayrıca iştahı arttırır.

Öksürük ve balgam sorunundan kurtulmak istiyorsanız darıfülfül kullanabilirsiniz.

Darıfülfül iyi bir idrar söktürücüdür.

Darıfülfül basur tedavisi için son derece faydalıdır.

Darıfülfül nasıl kullanılır?

Darıfülfül tohumları öğütülerek balla karıştırıldığında öksürüğü ve balgam sorununa iyi gelir. Darıfülfül tohumlarını öğütüp çorbanıza baharat olarak ekleyebilirsiniz. Yemeklerinize eklediğiniz darıfülfül sindirim sisteminizi rahatlatır. Ayrıca ağız kokusu için darıfülfülü çiğneyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 23:20
  1. Darıfülfül nedir?
  2. Darıfülfülün faydaları nelerdir?
  3. Darıfülfül nasıl kullanılır?
  4. Darıfülfül zararları
  5. Darıfülfül ne işe yarar

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