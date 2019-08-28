Darıcalı Milli Karatecilerden dokuz madalya

Rize Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü 9 sporcu, madalya alarak kürsüye çıktı.

Dünya Karate Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen “Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası” 23-25 Ağustos tarihleri arasında Rize Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Moldova, İran’dan 1380 sporcunun katılımı ile yapılan şampiyonada ülkemizi temsil eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları milli takımımıza 9 madalya kazandırdı. Uluslararası Karate Şampiyonası’nda milli takım adına yarışan ve Betül Umur, Sıla İşbir ve Zeynep Kocaman’dan oluşan Minik Yıldızlar KATA Takımı üçüncü oldu. Kumite Dalında GençlerdeAleyna Atasert, Ahmet Berke Ertan ve Gizem Özdemirikinci, Muhammet Emin Akçay, Volkan Aydın ve Halit Tamyüksel üçüncü olarak kürsüye çıktılar.

Şampiyonada Darıcalı sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “11 sporcuyla mücadele ettiğimiz şampiyonadan 9 sporcumuzun madalya ile dönmesi camia olarak bizleri çok mutlu etti. Bu çocuklarımız geleceğin milli takımını oluşturacaklar. Bugüne kadar ülkemizi bir çok uluslararası şampiyonada en iyi şekilde temsil eden kulüp yönetimi, antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.