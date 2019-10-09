Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı Darıca'da vatandaşların şikayeti sonrasında harekete geçen belediye ekiplerince yapılan çalışma ile kötü kokular gelen bir ev ve bahçesindeki 7 kamyon çöp temizlendi.

Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak'ta vatandaşlardan gelen şikayet Darıca Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şikayetler sonrasında ekiplerin ortak çalışmaları ile Kıble Sokak'ta bulunan ev ve bahçesindeki atıklar temizlendi. Ekiplerin çalışmalarında ev ve eklentilerinden 7 kamyon çöp çıkartılarak bertaraf edilmek üzere depolama alanına götürüldü. Ekiplerin temizlik çalışmaları sonrasında evin etrafında tedbirler alındı.

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