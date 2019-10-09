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Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı

Darıca'da vatandaşların şikayeti sonrasında harekete geçen belediye ekiplerince yapılan çalışma ile kötü kokular gelen bir ev ve bahçesindeki 7 kamyon çöp temizlendi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:35
Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı

Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak'ta vatandaşlardan gelen şikayet Darıca Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şikayetler sonrasında ekiplerin ortak çalışmaları ile Kıble Sokak'ta bulunan ev ve bahçesindeki atıklar temizlendi.

Ekiplerin çalışmalarında ev ve eklentilerinden 7 kamyon çöp çıkartılarak bertaraf edilmek üzere depolama alanına götürüldü.

Ekiplerin temizlik çalışmaları sonrasında evin etrafında tedbirler alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:35
  1. Darıca
  2. Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak
  3. Fen İşleri
  4. Park Bahçeler
  5. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri
  6. Darıca Belediyesi
  7. Kıble Sokak

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