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Darıca’da bayram öncesi hummalı çalışma

Darıca Belediyesi ekipleri tarafından ramazan bayramı öncesinde çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına hız kazandırıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
Darıca’da bayram öncesi hummalı çalışma

Darıca Belediyesi ekipleri tarafından ramazan bayramı öncesinde çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına hız kazandırıldı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ana caddeleri ve sokakları tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilçe dört yandan bayram öncesi temizleniyor. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü Darıca’da ana caddeler ve sokaklar tazyikli suyla yıkanarak cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken atıklar temizleniyor. Ramazan Bayramı öncesi başlatılan temizlik işleri vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken çalışma nedeniyle belediyeye teşekkür ettiler. Belediye yetkilileri de caddelerde başlatılan yıkama işleminin bayramdan sonra da belirli aralıklarla devam edeceğini söylediler.


Darıca ilçe sınırları içerisinde yer alan mezarlıklarda da Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Darıca Nenehatun Mahallesi’nde bulunan mezarlıklarda havaların ısınmasıyla birlikte öncelikle otlar temizlenip, ağaçlar ile diğer bitki türlerinin bakımları yapılırken, yetkililer özellikle Ramazan bayramı öncesi mezarlıkların tamamının elden geçirileceğini ifade ederek, bayramda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklardaki eksikliklerin giderileceğini söylediler.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman cadde temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alıyor. Bayramoğlu Ada içerisinde yapılan çalışmayı da yerinde inceleyen Başkan Bıyık, temizliğe önem verdiklerini ifade ederek daha temiz bir Darıca için cadde temizliklerinin devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
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