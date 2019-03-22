Dargeçit’te bisiklet sürüşü ile madde bağımlılığına dikkat çekildi Mardin İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Devlet Hastanesi işbirliğiyle madde bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sürüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Devlet Hastanesi işbirliğiyle madde bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sürüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Dargeçit ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan VekiliRızvan Eroğlu, kamu kurum müdürleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, madde bağımlılığının azalması ve bununla mücadele için birlik olmanın,madde bağımlılığı ile savaşmanın en etkili yollarından birinin gençleri, farklı alanlara ve farklı sosyal etkinliklerle yönlendirmekten geçtiğini söyledi.

Konuşmaların ardından bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirildi.

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