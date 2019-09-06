Darbeyle görevden uzaklaştırılmıştı! Eski devlet başkanı hayatını kaybetti 2017 yılında askeri darbeyle istifaya zorlanan Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti.

Robert Mugabe 1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. Mugabe, 2017'de görevini bırakmaya zorlandı. Görevini 93 yaşında bırakan eski Zimbabve lideri, istifa edene kadar dünyanın en yaşlı lideriydi ve bir süredir Singapur'da tedavi görüyordu. Zimbabve'nin eski lideri, 19 Kasım 2017'de askeri darbeyle istifaya zorlandı. Robert Mugabe'yi eleştirenler, onun çok uzun süredir iktidarı bırakmamasına dikkat çekiyordu. Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri Mugabe, 1970'li yıllarda lideri olduğu Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği'yle, çoğunluğu beyaz olan Rodezya hükumetine karşı sürdürdüğü gerilla savaşıyla halkın desteğini topladı. Ülkesinin 1980 yılında bağımsızlığını kazanması sonrasında gerçekleştirilen genel seçimlerde partisi Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği (Zimbabwe African National Union - ZANU) ile 100 sandalyenin 57'sini elde ederek zaferle çıktı. Mugabe, bu zaferle bağımsız Zimbabve'nin ilk başbakanı oldu.

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