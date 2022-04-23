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Dünya Darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı serbest bırakıldı
Dünya

Darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı serbest bırakıldı

Gine'nin, 5 Eylül 2021'de darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 13:26:00 -
Darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı serbest bırakıldı

Gine'nin, 5 Eylül 2021'de darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde serbest bırakıldı.

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD), gözlem altında tutulan eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin özgür kaldığını duyurdu.

Açıklamada, Conde'nin saygınlığının her zaman korunacağı konusunda ulusal ve uluslararası topluma garanti verildiği belirtildi.

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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