Darbesever Odatv'nin kadın editörü 'ahlaksızlığı' iştahla anlattı!

‘Demokrasi’yi işlerine geldikleri gibi değerlendiren solak kesimin medyası da darbeleri övmekten geri durmuyor.

Kaçak internet adresleri üzerinden provokatif haberler pompalamaya devam eden karanlık odatv, yayınladığı bir videoda da rezil zihniyetini gözler önüne serdi.

Karanlık oda “Yılbaşında Televizyona Neden Dansöz Çıkarılırdı” başlığıyla yayınladığı videoda, 12 Eylül darbesinde TRT ekranlarında dansöz oynatılmasının serbest bırakılmasını sevinilecek güzel bir şeymiş gibi lanse etti.

İştahla anlattı

Videoyu sunan kadın editör, kadınların alenen ‘cinsel’ obje olarak kullanıldığı rezil ‘dansöz oynatma’nın darbeciler tarafından serbest bırakılmasını iştahla anlattı.

Kirli zihniyet bir kez daha deşifre oldu

Demokrasinin ayaklar altına alındığı ve darbecilerin millete kan kusturduğu bir dönemde dansöz oynatmanın serbest bırakılmasını ‘güzel’ bir şeymiş gibi sunan odatv’nin ahlaki sınırlar içerisinde bulunmayan kirli zihniyeti bir kez daha ortaya çıkmış oldu.