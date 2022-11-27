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Aktüel Darbedilen kişi hastanede yaşamını yitirdi
Aktüel

Darbedilen kişi hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'da suça sürüklenen iki çocuğun darbettiği öne sürülen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 20:47:00 -
Darbedilen kişi hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde suça sürüklenen iki çocuğun darbettiği öne sürülen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Batıpark'ta, kendisinden para isteyen iki çocuk tarafından darbedildiği gerekçesiyle Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hasan Cin (72), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 18 Kasım'da Hasan Cin'in de aralarında bulunduğu, farklı adreslerde 4 kişiden 2 şüphelinin para istediği ve vermeyince de bu kişileri darbettikleri ihbarı üzerine çalışma başlatmış, şüpheliler B.Ş. (16) ve K.Ö.G'yi (17) yakalamıştı. Hasan Cin ise hastaneye kaldırılmıştı.

B.Ş. ve K.Ö.G, daha sonra çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

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