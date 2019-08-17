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Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek ziyareti

Bazı illerden Bursa'ya giden bir grup gazi, Gemlik ilçesinde kafede işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilerek yaralanan gazi Karaman'ı evinde ziyaret etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:51
Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek ziyareti

Bursa'ya bazı illerden gelen bir grup gazi, Gemlik ilçesinde kafede işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek ziyaretinde bulundu.

Gürsu ilçesindeki evinde Karaman'ı ziyaret eden gaziler 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Grup adına açıklama yapan İzzet Ertunç, Ankara'da bir rehabilitasyon merkezindeki tedavileri sırasında tanışan gaziler olarak Karaman'a destek olmak için Bursa'ya geldiklerini söyledi.

"MAZUR GÖRÜLECEK HİÇBİR TARAFI YOK"

Saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Ertunç, şöyle konuştu: "Gazilerimize yapılan her türlü saldırı, aslında birlik beraberliğimize ve vatanımıza yapılmıştır. Gençliğinin baharında bu ülke için sağlığını veren, aylarca komada yatan, yürüme yeteneğini sonradan yeniden kazanan yüzde 92 engelli bir gaziye sadece 'Ayağını sandalyeye uzattın' diyerek kalabalık bir grupla saldırılmasının ve gazi olduğunu ifade etmesine rağmen dört kemiğini kıracak şekilde vurulmasının mazur görülecek hiçbir tarafı yoktur." 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:51
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