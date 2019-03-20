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Darbeden haberi olan FETÖ'cüler 15 Temmuz'dan önce yüklü alışveriş yapmış

FETÖ'nün hain darbe girişimi öncesi, darbe girişiminden haberi olan örgütün üst düzey yöneticisinin ikametine yüklü miktarda alışveriş yaptığı öğrenildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:12
Darbeden haberi olan FETÖ'cüler 15 Temmuz'dan önce yüklü alışveriş yapmış

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Halil Karagöz ve aynı davada "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanığın eşi Meryem Karagöz ile ilgili verdiği hükmün gerekçeli kararında, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin darbe girişiminden önceden haberdar olduklarına dair bazı detaylara dikkati çekti.

FETÖ'nün sözde Bornova il imamı Halil Karagöz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından eylemlerine devam ettiği belirtilen kararda, sanığın örgüte eleman kazandırdığı, mevcut üyeler arasında iletişim sağladığı, örgüte para kaynağı sağlamak için mensuplarına kurdurttuğu derneklere ait mekanlarda "dikkati çekmeden" toplantılar düzenlediği aktarıldı.

"Halit Kara" kod ismini kullanan Halil Karagöz'ün, FETÖ'nün strateji ve hedefleri doğrultusunda hareket ettiğine kanaat getirildiği bildirilen kararda, bu şahsın aldığı talimatları yerine getirdiği, bizzat karar alma ve yerine getirme yetkisine sahip olduğu, bu durumun tanık ifadeleri ve ByLock yazışmalarıyla sabit olduğu belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanıklara ait olduğu iddia edilen 448 bin dolar, 20 bin 881 lira ve 765 avronun hücre evlerinde yastık içerisinde saklanması, sanıkların bu paraların elde ediliş biçimini ve kaynaklarını açıklayamamış olması nedeniyle bunun örgüt adına toplanan para niteliğinde olduğunun altı çizildi.

"Az zaman değil, an kaldı"

Bazı üst düzey örgüt mensuplarının, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden bilgisinin olduğuna dair tespitlere yer verilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"FETÖ'nün ByLock üzerinden örgüt mensuplarına gönderdiği 'Az zaman değil, an kaldı' şeklindeki mesajla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirme çalışma ve eylemleri içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan örgütün sözde üst düzey yöneticisi (Altınşehir yapılanmasında yer alan kişi), ikametine çok miktarda market alışverişi yapıp erzak poşetleriyle gelince eşi, 'Neden bu kadar çok alışveriş yaptın?' şeklinde soru sormuştur. Bunun üzerine sözde yönetici, 'Önümüzdeki hafta darbe olacak. Ondan dolayı yüklü miktarda kuru gıda, erzak aldım. Ancak bunu kimseye söyleme, hiçbir yerde konuşma, telefonda dahi bu konudan bahsetme' diye cevap verdiği tespit edilmiştir."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:12
  1. İzmir
  2. darbe girişimi
  3. 15 temmuz

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