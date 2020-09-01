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Aktüel Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı
Aktüel

Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah binasının tepe kamerasıyla kaydedilen 15 Temmuz gecesine ait iki görüntü, darbecilerin kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koydu - İlk görüntüde darbecilerin kontrolündeki helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Spor Okulu Komutanlığı arasındaki kavşağı ateş altına alıyor - Diğer görüntüde ise Ankara semalarında alçak uçuş yapan bir savaş uçağı, flare (alev topu/özışık) atarak yönünü değiştiriyor - Darbeci pilotun, bombalama saldırısı gerçekleştirdikten sonra ya da darbe girişimine karşı direnen halkı yıldırmak için bu sistemi kullandığı tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:20:47 -
Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halka kurşun yağdıran helikopter ile ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan flare sistemini (alev topu/özışık) uygulayan bir savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntüler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargah binasındaki harekete duyarlı tepe kamerası tarafından kaydedildi.

İlk görüntüde, Kara Havacılık Komutanlığı'ndan havalanan helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nın da bulunduğu bölgede uçtuğu görülüyor.

Bir süre sonra helikopter, KKK ile Spor Okulu Komutanlığı arasındaki kavşağı ateş altına alıyor.

Ateş açıldıktan sonra trafikte seyir halindeki vatandaşların panik hali, bu kez KKK nizamiye güvenlik kameralarına yansıyor.

Bu sırada tepe lambaları açık şekilde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden İsmet İnönü Bulvarı'na giden bir ambulans, ateşten korunmak için ters yöne girerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Caddedeki kontrol noktasındaki polis aracı ile motosikletli trafik polisi de olayın şokunu atlattıktan sonra araçlarıyla bölgeden ayrılıyor.

- Flare atma anı kamerada

İkinci görüntüde ise darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nden havalandığı düşünülen bir savaş uçağı KKK karargahı üzerinden geçtiği esnada, güvenlik kamerasının kadrajına giriyor.

Kısa bir süre sonra uçak, flare (alev topu/özışık) atarak yönünü değiştiriyor.

Flare sistemi, savaş uçaklarını ısı güdümlü roketli saldırılardan korumak için kullanılan karşı tedbir olarak biliniyor.

Darbeci pilotun, bombalama saldırısı gerçekleştirdikten sonra ya da darbe girişimine karşı direnen halkı yıldırmak için bu sistemi kullandığı tahmin ediliyor.

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