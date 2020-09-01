Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah binasının tepe kamerasıyla kaydedilen 15 Temmuz gecesine ait iki görüntü, darbecilerin kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koydu - İlk görüntüde darbecilerin kontrolündeki helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Spor Okulu Komutanlığı arasındaki kavşağı ateş altına alıyor - Diğer görüntüde ise Ankara semalarında alçak uçuş yapan bir savaş uçağı, flare (alev topu/özışık) atarak yönünü değiştiriyor - Darbeci pilotun, bombalama saldırısı gerçekleştirdikten sonra ya da darbe girişimine karşı direnen halkı yıldırmak için bu sistemi kullandığı tahmin ediliyor