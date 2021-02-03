Darbecilerin değil milletin anayasası

CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasında kapalı kapılar arkasında anayasa çalışmaları yapıldığı iddiaları gündemdeyken, Erdoğan’ın “Şeffaf ve milletin gözü önünde olmalıdır” sözleri büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası “Yeni anayasayı tartışmanın zamanı. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeceğiz” şeklindeki açıklamaları anayasa tartışmalarını alevlendirdi. CHP- HDP- İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında kapalı kapılar arkasında anayasa çalışmaları yapıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir” ifadeleri ile yapılacak çalışmaların şeffaf olacağını ortaya koydu.

Yeni anayasa Türk milletinin değişmez özlemidir!

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Yeni anayasa, Türk milletinin değişmez özlemidir. Türkiye, bugüne kadar herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği demokratik bir ortamda anayasa yapmayı başaramamıştır. Darbe anayasası ile yönetilme ayıbından Türkiye’mizi kurtarmak, hepimizin şeref borcudur. Türk milleti, TBMM, gruplar, iktidarlar, partiler, TBB, TOBB, üniversiteler, STK’lar medya ve özetle hepimiz yeni anayasa istedik. Türkiye’de herkesin isteyip de yapamadığı tek şey yeni anayasadır. Umarım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı, yeni bir başlangıç olur. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yeni anayasa kapalı kapılar ardında değil milletin meclisinde milletin gözü önünde yapılmalıdır. Gizli niyetler ve gizli ajandalar olmamalıdır her şeyi şeffaf bir şekilde milletin gözü önünde tartışılmalıdır. 12 Eylül darbesinin ardından darbeciler tarafından yapılan anayasa bugüne kadar çok değiştirildi. Ancak bu anayasayı ne kadar değiştirirseniz değiştirin darbecilerin ruhu anayasaya sinmiş durumda o nedenle Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa yapması zaruriyeti vardır” ifadelerini kullandı.

Milletimizin imzasını taşıyan bir anayasa!

Yeni Akit’e konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Dün başörtüsü, katsayı, vesayet, yönetim krizleri gibi kronikleşen birçok sorun, güçlü siyasi irade ve milletimizin desteğiyle tarihe karıştı. Birçok vaadimizi gerçekleştirirken yeni bir anayasa yapamamak içimizde hep bir ukde olarak kalmıştı. Daha önce yeni bir anayasa çalışması için girişimlerimiz olmuştu; fakat bazı partilerin anlamsız tavırlarıyla, önyargılarıyla karşılaşmıştık. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni anayasa büyük bir heyecan oluşturan bir müjde oldu aslında. Darbe zihniyetinin, vesayetin değil; milletin imzasını taşıyan bir anayasa hayalimizdir. Milletin onayıyla hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun, darbelerin izlerini silecek, herkesi kucaklayacak, sivil ve demokratik bir anayasa yapmak istiyoruz. Bu, kazanılan hakların ve özgürlüklerin korunarak güvence altına alınması açısından da son derece önemli. Anayasa çalışması, kısır tartışmalara, gerginliklere, polemiklere ve kavgalara heba edilecek bir konu değil. Tüm kesimlerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, uzlaşı ve mutabakatla bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz” görüşünü dile getirdi.