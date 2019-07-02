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Darbecilerden sert müdahale: 7 ölü, 181 yaralı!

Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericilere polis müdahale etti.

02 Temmuz 2019 Salı 00:34
Darbecilerden sert müdahale: 7 ölü, 181 yaralı!

Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericilere polis müdahale etti. Gösterilerde 7 kişinin öldüğü 181 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ömer El Beşir iktidarının sona erdiği Sudan'da ordunun elindeki geçici yönetimin sivillere devredilmesini isteyen muhalifler yine gösteri düzenledi. Pazar günü düzenlenen eylem başkent Hartum'da sokaklarda kamp kuran göstericilere yönelik üç hafta önce gerçekleşen sert müdahalenin ardından düzenlenen en büyük gösteri oldu.

El Beşir'in askeri darbe ile iktidara gelmesinin 30'uncu yılında düzenlenen gösteriler sırasında tansiyon yükseldi. Polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hartum'un kuzeyindeki Bahri, Mamura ve Arkweit semtlerinde de "sivil yönetimi" sloganları atan göstericileri polisin gözyaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştığı belirtiliyor.

Sudan Profesyoneller Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Başkentteki devrimci insanları, şehitler için adalet ve iktidarın koşulsuz bir şekilde sivillere devredilmesi için cumhuriyet sarayına gitme çağrısı yapıyoruz" ifadesi ile sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Yedi kişi öldü

Resmi haber ajansı SUNA gösteriler sonucu yedi kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ancak, ölenlerin kimliği ve ölüm nedenleri açıklanmadı. Ayrıca gösteriler sonucu 181 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 27'sinin silahla yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan onunun askeri güçlerden olduğu belirtildi.

Sudan'da 3 Haziran'dan bu yana devam eden gösterilerde muhalif Sudan Doktorlar Birliği'nin verdiği bilgilere göre, 128 kişinin hayatını kaybettiği dile getiriliyor. Sağlık Bakanlığı gösterilerde 61 Sudanlının öldüğünü belirtiyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 00:34
  1. Saray
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Sudan
  4. Twitter

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