0553 313 94 23

Darbeciler yaralı vatandaşı tekmelemiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanık sıfatıyla ifade veren Veysel Özdemir, darbecileri engellemek için tankın üstüne çıkan ve yaralanan vatandaşın darbeciler tarafından tekmelendiğini anlattı

29 Ocak 2019 Salı 15:19
Darbeciler yaralı vatandaşı tekmelemiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Oktay Büyükgüllü, olay tarihinde tümen karargah bölüğünde nöbetçi uzman çavuş olduğunu, akşam saatlerinde televizyondan darbe girişimi olduğuna dair haberleri gördüğünü dile getirdi.

Darbe girişimi haberlerinden sonra kışla içinde kırmızı alarm verildiğini, erleri bir araya toplayarak güvenliklerini sağlamak için başlarında beklediğini anlatan Büyükgüllü, ilerleyen saatlerde nizamiye bölgesine gittiğini anlattı.

Darbecilerin tankları kışla dışına çıkarmaya çalıştığını, bazı askerlerin de buna karşı geldiğini aktaran Büyükgüllü, "Bir albay İsmail (Suvay) binbaşıya, 'Tankları dışarı çıkarın, sivil halkın üzerine atış yapın' dedi. İsmail Binbaşı, dışarıda benim ailem var, halk var, çoluk çocuk var.' diyerek reddedince darbeci albay, İsmail Binbaşıyı yakasından tutarak silkeledi. Emirlerini dinlemesini söyledi. Emirlerinin yerine getirilmediğini görünce bölgeden ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Büyükgüllü, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlandığını anlattı.

- Vatandaşı tekmelemişler

Tanık Veysel Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler tümeninde er olarak vatani görevini yaptığını, olay günü, öğle saatlerinden itibaren istihbaratçı subayların sürekli giriş çıkış yapmasının dikkatini çektiğini dile getirdi.

Akşam saatlerinde televizyona bakarken boğaz köprülerinin askerlerce kapatıldığını gördüğünü aktaran Özdemir, bir süre sonra alarm verildiğini, daha sonra da 2 tankın kışla dışına çıktığını belirtti.

Söz konusu tankların yaklaşık 2 saat sonra birliğe döndüğünü anlatan Özdemir, bu sırada nizamiye bölgesindeki darbecilerin diğer tankları da dışarı çıkarmak istediğini ancak darbe karşıtı askerlerin buna engel olduğunu kaydetti.

Kışla dışından gelen tankın üzerinde yaralı bir vatandaşın olduğunu bildiren Özdemir, tanktan indirdikten sonra darbecilerin yaralı vatandaşı tekmelediğini beyan etti.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:19
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü pavyona mı gittim
    1. İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü..
    2. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    3. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    4. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    5. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    6. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    7. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    8. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    9. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    10. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    11. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    12. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    13. Fırtına uyarısı geldi!
    14. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
    15. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
    16. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
    17. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    18. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
    19. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
    20. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı