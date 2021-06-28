Darbeciler şimdi de kaosa bel bağladı

Türkiye’ye ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen 7 uluslararası komployu ve darbe girişimini savuşturan AK Parti hükümeti, benzerlerini daha önce yaşadığımız kirli bir senaryoyla güçsüzleştirilmek isteniyor. Ülkemizi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek isteyenler, kaostan iktidar devşirmek için bütün hücrelerini devreye aldı. Türkiye’deki huzur ve barış ortamını sabote etmek isteyen karanlık mahfiller sokakları hareketlendirmek ve provokatif eylemler gerçekleştirmek için fırsat kolluyor.

Provokasyonlara dikkat

Araştırmacı yazar İsmail Nacar, “Amerikan-Siyonist aklı devrede. Alman istihbaratı BND, İngiliz M16, Türkiye’yi karıştırmak için harekete geçti. FETÖ hücreleri de uyandırıldı. Türkiye aleyhindeki bütün unsurlar kendilerine mevziler kazdılar. Türkiye’ye operasyon çekecekler. Bütün engelleme girişimlerine rağmen Erdoğan’ın politikaları Batı’yı ve yerli işbirlikçilerini rahatsız ediyor. Güçlenen Türkiye’yi engellemek ve huzur ortamının bozmak için ve Türkiye’yi geçmiş yıllarla özdeşleştirmek için provokatif eylemlere girişebilirler. Devlet uyanık olmalı millet ise provokasyona asla gelmemelidir” dedi. Senaryonun tanıdık olduğunu kaydeden Nacar, “90’lı yıllarda sergilenen kirli oyun yine sergilenmek isteniyor. Faili meçhul cinayetlerle, sokak hareketleriyle toplum karşı karşıya getirilmek isteniyor. Türkiye 2023’e giderken ve burada en güçlü aday Erdoğan bunu engellemeye çalışıyorlar. Türkiye’nin sosyolojisini parçalamak istiyorlar” dedi.

Toplum karıştırılmak isteniyor

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Türkiye sosyolojisini çok iyi tanıyan FETÖ’cüler, dış istihbarat birimlerinin de yardımıyla ülkemizi 90’lı yıllara taşımak istiyorlar. Her kumpas boşa çıktı. Darbe girişimleri akamete uğratıldı. Şimdi ellerinde tek koz provokatif eylemler kaldı. Bu sayede toplumu karşı karşıya getirecekler. Devlet uyanık olmalıdır. Kamuoyu da provokasyona asla gelmemelidir” şeklinde konuştu. Dış mihrakların açıktan harekete geçtiklerini kaydeden Çakır, “Amerika’da kurulan Türkiye Demokrasi Projesi bunun bir yansıması. Dizayn edeceklerini açıkça deklare ediyorlar. Provokatif saldırılarla ülkemizi karıştıracaklar. Kendi içine hapsedecekler. İstediklerini dayatacaklar. En önemlisi de Türkiye’nin zafer yürüyüşünü engellemiş olacaklar. Dili, dini, görüşü, ideolojisi ne olursa olsun bu vatanın hepimizin olduğunu unutmamalıyız ve ona göre davranmalıyız. Ülkemizi karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmemeliyiz” dedi.

