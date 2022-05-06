Darbeciler mahkeme mahkeme dolaşıyor!

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazınan 28 Şubat dönemine ilişkin yürütülen davanın klasörleri mahkeme mahkeme gezmeye devam ediyor. 28 Şubat darbesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Sincan’da paletleri üzerinde yürütülen tankların görüntüsü hafızalardaki yerini korurken, darbeyi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle haklarında müebbet hapis cezası verilen hükümlüler, tutuklu bulundukları cezaevinden çıkmak için türlü yollar aramaya devam ediyor. Hastalık, yaş gibi bahanelerin arkasına sığınmanın yanı sıra şimdi de yıllar sonra ortaya çıkan tanığın anlattıklarını sözde yeni bir gelişmeymiş gibi delil olarak sunup, yeniden yargılama talep ettiler. Davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi talepleri reddetmesi üzerine sanıklar bu kez yüzlerce klasörü bir üst mahkemeye taşıdı.

İtirazlar reddedildi

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu müebbet hapis alan hükümlülerin taleplerini reddeden ve dosyayı bir üst mahkemeye sevk eden mahkemenini kararında şöyle denildi: “Hükümlüler Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Kenan Deniz,Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol haklarında mahkememiz 28/03/2022 tarih ve 2014/144 esas sayılı yargılanmanın yenilenmesi ve infaz durdurma taleplerinin talebinin reddine dair ek kararına hükümlü Aydan Erol müdafii Av. Fethi Öztürk’ün 06/04/2022 tarihli dilekçesi, hükümlüler Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Kenan Deniz, Cevat Temel Özkaynak müdafii Av. Aykanat Kaçmaz’ın 07/04/2022 tarihli (2 adet) dilekçeleri ile itiraz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği Düşünüldü : İncelenen dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre; mahkememiz 28/03/2022 tarih ve 2014/144 esas sayılı yargılanmanın yenilenmesi ve infaz durdurma taleplerinin talebinin reddine dair ek kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla; Hükümlü Aydan Erol müdafii Av.Fethi Öztürk’ün 06/04/2022 tarihli, hükümlüler Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Kenan Deniz, Cevat Temel Özkaynak müdafii Av. Aykanat Kaçmaz’ın 07/04/2022 tarihli itirazlarının AYRI AYRI REDDİNE, Dilekçe itiraz mahiyetinde olduğundan itirazın incelenmesi için mahkememize ait 2014/144 esas sayılı dava dosyasının Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.”