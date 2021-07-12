Darbeciler cezaevine marş marş

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Yargıtay’ın 28 Şubat cuntacılarının hapis cezalarını onaması sonrası, ‘yaşları çok ilerledi cezaevine gönderilmesinler’, ‘rütbeleri sökülsün, ordu evlerine alınmasın’ diyenler, Türk demokrasisini sabote ediyor. Milletin silahını bizzat milletin kendisine doğrultup, iradesini hiçe sayanlar, sözde insani gerekçelerle cezaevinden kurtarılmaya çalışılıyor.

Yunanistan, Şili, Arjantin ve dünyanın birçok ülkesinde darbecileri ilerlemiş yaşlarına rağmen cezaevlerine gönderilirken, Türkiye’de azınlık bir kesim tarafından ödüllendirilmeye çalışılması tepki çekiyor.

Hukukçular ise, insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı bile olmazken, cuntacıların mutlaka cezaevlerine konulması gerektiğini beyan ediyor.

Darbe yapmayı göze alan hapsi de göze alacak

Konuya ilişkin konuşan hukukçu Ferhat Çakır, şunları dile getirdi: “Yaşı geçmiş diye Erbakan’a zulüm etmekten vaz mı geçtiler? Yaşı geçmişlere adalet işlenmiyor mu? Geçmişte yaptığı suçları af mı ediyoruz? Hukuken bu mümkün değil. Darbeciler mutlaka cezaevlerine gönderilmelidir. Aksi türlüsü darbecilerle hesaplaşılmadığı gibi yeni darbecilere de güç verir. Yapanın yanına kâr kalıyor mantığı onlara güç verir. Herkes şunu bilmeli ki demokrasi ve milli irade çiğnenemez. Herkes bilmelidir ki darbeyi göze alan hapsi de göze alacak.”

Türk milletinin geçmişte darbelerden çok çektiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: “Bu ülkede milyonlarca gencin hayatını zehir ettiler. Onlar darbe yaparsa milletin hayatı heba olacak ama darbe yapan yaşından dolayı cezaevine giremeyecek. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı işlenmiyor. Bence geç bile kalındı. Darbeciler mutlaka cezaevlerine gönderilmelidir.”

Suç işleyenlerin hukuken affedilmeleri mümkün değil

Hukukçu Necip Kumandan da, şu değerlendirmede bulundu: “TCK da darbeye teşebbüs suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Türkiye’de darbecilere, darbe sevicilere hiçbir şekilde af, yaş ya da zamanaşımı sebebiyle cezanın düşürülmesi gibi nedenlerle hafif bir ceza ile cezanın çektirilmesi yoluna gidilmemelidir. Çünkü darbeciler bu düzenlemeler ile kendilerine açık kapı buldukları nedeniyle darbeyi her zaman isteyeceklerdir.”

Darbecilere yönelik caydırıcı hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini kaydeden Kumandan, şunları kaydetti: “Darbeciler için özel ve katı cezaların oluşturulması gerekmektedir. 28 Şubat darbecilerinin de ağır bir şekilde cezalandırılması gereklidir. Bu ceza başka darbe planlayıcılarını da korkutacaktır.”

