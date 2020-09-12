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Gündem Darbeciler Ankara’da lanetle anıldı
Gündem

Darbeciler Ankara’da lanetle anıldı

Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, 12 Eylül 1980 darbesinin 40’ıncı yılı dolayısıyla dönemin meşhur cezaevlerinden Ulucanlar Cezaevi’nde açıklamalarda bulundu. Çayır, "12 kanlı darbenin baş aktörlerinden Kenan Evren başta olmak üzere tüm darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:02:00 - 2020-09-12 17:14:13
Darbeciler Ankara’da lanetle anıldı

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayı, 12 Eylül darbesinin 40’ıncı yıldönümü nedeniyle yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ne özel açıklamalarda bulundu. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

 

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Yorumlar

Eyman

Lanet olsun darbecilere ve destekçilerine.
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TÜRKOĞLU

KAHROLSUN ANADAN DOĞMA MİLLET DÜŞMANLARI,SİYONİSTLER VE UŞAKLARI......
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