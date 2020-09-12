Darbeciler Ankara’da lanetle anıldı
Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, 12 Eylül 1980 darbesinin 40’ıncı yılı dolayısıyla dönemin meşhur cezaevlerinden Ulucanlar Cezaevi’nde açıklamalarda bulundu. Çayır, "12 kanlı darbenin baş aktörlerinden Kenan Evren başta olmak üzere tüm darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayı, 12 Eylül darbesinin 40’ıncı yıldönümü nedeniyle yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ne özel açıklamalarda bulundu.
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