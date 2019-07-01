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Darbeci Sisi'ye karşı harekete geçtiler

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'daki muhalif gruplara ABD kuklası darbeci Sisi rejimine karşı birleşme çağrısında bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
Darbeci Sisi'ye karşı harekete geçtiler

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'daki muhalifler, safları birleştirmek için çaba sarf etmeye ve vatana sıkı sıkıya bağlılık göstermeye davet edildi.

"Şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik suikast karşısında yer alan tüm ulusal güçlere saygılarımızı sunuyoruz" denilen açıklamada, Mursi'nin Mısır tarihinde seçilerek iş başına gelmiş ilk sivil cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili uluslararası inceleme başlatılması çağrısı yapıldı.

MURSİ'NİN VEFATI

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

3 Temmuz 2013 darbesinin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açıldı. Bu davalardan 4’ü sonuçlanmış, 2’sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan biri, yargıcın 2015 yılında Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu "Hapishaneler baskını" davasıydı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
  1. Muhammed Mursi

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