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Dünya Darbeci Sisi’ye karşı gösteriler devam ediyor
Dünya

Darbeci Sisi’ye karşı gösteriler devam ediyor

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali’nin sürgünde yaşadığı İspanya’dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül’de başlayan eylemler, Giza ve Kina kentlerinde devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:21:00 -
Darbeci Sisi’ye karşı gösteriler devam ediyor

Sosyal medya ve Mısır rejimi muhalefetinin haber sitelerine göre, akşam Giza ve Kina kentlerinde protestocu gruplar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi yönetimine karşı gösteri düzenledi. Mısır dışından yayın yapan “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında yayımlanan haber ve görüntülerde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.

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