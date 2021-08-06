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Dünya Darbeci Sisi’nin ülkesinde ekmek fiyatları ikiye katlandı! Zamları eleştirmek ise ‘günah’ ilan edildi
Dünya

Darbeci Sisi’nin ülkesinde ekmek fiyatları ikiye katlandı! Zamları eleştirmek ise ‘günah’ ilan edildi

Mısır'da ekmek fiyatlarının iki katına çıkarılmasına yönelik tepkilerin önünü almak isteyen resmi dini kurumlar bu zammın iyi bir şey olduğunu savunarak, eleştiri yapmanın "günah" olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 21:59:00 -
Darbeci Sisi’nin ülkesinde ekmek fiyatları ikiye katlandı! Zamları eleştirmek ise ‘günah’ ilan edildi

Mısır'da ekmek fiyatlarını ikiye katlayan zamma yönelik tepkilerin yumuşatılması için Sisi rejimine bağlı din adamlarının yeni söylemler geliştirdiği bildiriliyor.

"Ekmek zammını eleştirmek günah"

Sisi rejimine yakınlığı ve rejimin politikalarını savunmasıyla tanınan Ahmed Kerime, 'Hadis el-Yevm' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "yöneticilerin bu gibi kararlarına itaat edip karşı gelmemenin dini bir zorunluluk olduğunu, bu nedenle bu zammı eleştirmenin günah olduğunu" iddia etti.

"Sisi, toplumun maslahatına göre kararlar alıyor"

Kerime, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin toplumun maslahatına göre kararlar verdiğini, bu kararları eleştirmenin bozgunculuk çıkarmak olduğunu belirterek ekmeğin zamlanmasının iyi bir şey olduğunu iddia etti.

Mısır'da geçtiğimiz aylarda da ekmeğin 110 gramdan 90 grama düşürülmesi halkta tepkiye neden olmuştu. Ekmek fiyatlarının iki katı zamlanmasının Mısır halkında çok daha büyük bir tepkiye neden olmasından endişe eden Sisi rejiminin resmi dini kurumları bu zammı savunmaları ve övmeleri konusunda seferber ettiği belirtiliyor.

1977'deki ekmek isyanında 70 kişi ölmüştü

1977'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın ekmek fiyatına büyük bir zam yapması üzerine çıkan isyanda 70 kişi hayatını kaybetmiş, olayların kontrolden çıkması üzerine Sedat zam kararını geri çekmek zorunda kalmıştı.

İlerleyen dönemlerde de Mısır'da ekmeğe yapılan zamlar geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Bu sebeple Sisi rejiminin ekmeğe yapılan bu zam üzerine sokaklarda yaşanabilecek muhtemel bir hareketlilikten oldukça endişe ettiği, bu yönde güvenlik tedbirlerinin alındığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

 

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