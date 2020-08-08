Darbeci Sisi'den küstah Türkiye hamlesi: Bölgeye konuşlandırıldı
Darbeci Sisi idaresindeki Mısır, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken Mısır'dan küstah bir hamle geldi. Mısır ordusuna ait "Uthman Askeri Hava Üssü"nün onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından üsse yeni savaş uçakları konuşlandırıldı.
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyon hazırlıkları hız kazandı. Darbeci Hafter'in peş peşe aldığı ağır yenilgiler sonrası paniğe kapılan Sisi ise bölgede küstah bir hamlede daha bulundu.
Bilindiği üzere Mısır Parlamentosu Libya’ya yönelik tezkereyi onaylayarak darbeci Sisi’ye Libya’ya asker gönderme yetkisi vermişti.
Libya sınırındaki üslerinin onarımını sürdüren Mısır, Libya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Uthman Askeri Hava Üssü’nün onarımını tamamladı. Onarım faaliyetleri tamamlanan üsse 18 adet savaş uçağı konuşlandırılacağı bildirildi.
Hava üssünde çok sayıda Dassault Rafale ve MİG-29 tipi savaş uçaklarının yanı sıra Birleşik Arap Emirliklerine ait Çin yapımı Wing Loong II SİHA'lar bulunuyor. Söz konusu araçların Türkiye ve meşru Libya güçlerine karşı kullanılması planlanıyor.
Öte yandan Haziran 2020’nin başlarında Mısır ordusuna bağlı çok sayıda tankın Libya sınırına sevk edildiğine ilişkin görüntüler çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.