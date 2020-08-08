  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Darbeci Sisi'den küstah Türkiye hamlesi: Bölgeye konuşlandırıldı

Darbeci Sisi idaresindeki Mısır, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken Mısır'dan küstah bir hamle geldi. Mısır ordusuna ait "Uthman Askeri Hava Üssü"nün onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından üsse yeni savaş uçakları konuşlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:01:00 -
Darbeci Sisi'den küstah Türkiye hamlesi: Bölgeye konuşlandırıldı

Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyon hazırlıkları hız kazandı. Darbeci Hafter'in peş peşe aldığı ağır yenilgiler sonrası paniğe kapılan Sisi ise bölgede küstah bir hamlede daha bulundu.

Bilindiği üzere Mısır Parlamentosu Libya’ya yönelik tezkereyi onaylayarak darbeci Sisi’ye Libya’ya asker gönderme yetkisi vermişti.

Libya sınırındaki üslerinin onarımını sürdüren Mısır, Libya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Uthman Askeri Hava Üssü’nün onarımını tamamladı. Onarım faaliyetleri tamamlanan üsse 18 adet savaş uçağı konuşlandırılacağı bildirildi.

Hava üssünde çok sayıda Dassault Rafale ve MİG-29 tipi savaş uçaklarının yanı sıra Birleşik Arap Emirliklerine ait Çin yapımı Wing Loong II SİHA'lar bulunuyor. Söz konusu araçların Türkiye ve meşru Libya güçlerine karşı kullanılması planlanıyor.

 

Öte yandan Haziran 2020’nin başlarında Mısır ordusuna bağlı çok sayıda tankın Libya sınırına sevk edildiğine ilişkin görüntüler çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasanali köse

Bu firavun kaşiniyor iyi bi kaşimsk lazim bu ...
  • Yanıtla
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Gündem

AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacakla..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı