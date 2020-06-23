Darbeci Sisi'den boş tehditler... Alay konusu oldu

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin Türkiye'nin desteğiyle darbeci Hafter yönetimini tarumar etmesi, Körfez'deki bazı ülkeleri çılgına çevirdi. Bunların başında yer alan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Libya'nın batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan beri hamle üstüne hamle yapıyor. Rusya'ya yanaşan, ABD ile görüşen Batı'dan destek arayan Sisi, umduğunu bulamadı. Darbeci Cumhurbaşkanı Mısır'ın başşehri Kahire'de 6 Haziran'da Hafter ve siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü. Burada "Kahire Bildirgesi" isimli bir girişimde bulundu. "8 Haziran itibarıyla bütün Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz" dedi. Ancak girişim, Libya hükûmeti tarafından kabul edilmedi.

Attığı her adım sonuçsuz kalan Sisi, bu sefer Libya sınırına giderek savaş tehdidinde bulundu. Libya hududunda konuşlu Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret eden darbeci Sisi, yurt içi veya gerekirse sınır ötesi herhangi bir görevi yerine getirmek üzere "hazırlıklı olun" talimatı verdi. Abdulfettah Sisi'nin "Libya'nın Sirte ve Cufra cephe hatlarını kırmızı çizgisi" olarak duyurduğu mesajı tıpkı önceki hamleleri gibi Körfez ülkesi BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den destek aldı. Libya ordusu ise "Bunu bir dış müdahale ve savaş ilanı sayıyoruz" diye açıklama yaptı. Güvenlik uzmanlarına göre, Mısır'ın savaşı göze alabilecek ne mali gücü var ne de askerî kabiliyeti. Mısır halkı Sisi'ye "Daha Etiyopya'nın yaptığı barajı engelleyemiyorsun, Libya'da mı savaşacaksın" diye dalga geçti.

Kimin ne kadar gücü var?

Global Fire Power'ın hazırladığı, Askerî Güç Sıralaması raporuna göre Mısır silahlı kuvvetleri dünyada Türkiye ile birlikte ilk 15 ülke arasında bulunuyor. Nüfusu yaklaşık 99 milyon olan Mısır'ın savunma bütçesi 11 milyar dolar. Nüfusu 82 milyon olan Türkiye'nin savunma bütçesi ise 19 milyar dolar. Mısır'ın ordu mevcudu 440 bin civarında. Türkiye'nin ise 355 bin. Toplam hava gücü 1054. Mısır'ın 2 bin 160 muharebe tankı, 211 savaş uçağı var, donanma gücü ise 319 araçtan oluşuyor. Mısır'ın askerî araçlarının önemli bir kısmı Sovyetler döneminden kalma. Özellikle insansız hava araçlarıyla destan yazan Türkiye'nin ise hava gücü 1.055... Savaş uçağı sayısı 206. Türkiye'nin 497 helikopteri, 2 bin 622 tankı, 8 bin 777 zırhlı aracı, 149 deniz filo gücü, 12 denizaltısı, 16 fırkateyni bulunuyor.