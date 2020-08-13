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Dünya

Darbeci Sisi ve Miçotakis'ten akılalmaz sözler: Mısır-Yunanistan anlaşması Doğu Akdeniz'de istikrara hizmet edecek

Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, iki ülke arasında imzalanan ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını hiçe sayan hukuksuz anlaşmanın Doğu Akdeniz'de istikrara hizmet edeceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:38:00 -
Darbeci Sisi ve Miçotakis'ten akılalmaz sözler: Mısır-Yunanistan anlaşması Doğu Akdeniz'de istikrara hizmet edecek

Darbeci Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının imzalanması dolayısıyla birbirlerini tebrik eden Sisi ve Miçotakis, Türkiye'yi bölgede hiçe sayan anlaşmanın Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını kaydetti.

Sisi ve Miçotakis, anlaşmanın Mısır ve Yunanistan'a kendi doğal kaynaklarını iki dost halkın hedeflerine ulaşması ve çıkarlarının korunması için kullanma fırsatı sunacağını da ifade etti.

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