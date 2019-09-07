0553 313 94 23

Darbeci Sisi mahkemesinden İhvan yöneticilerine müebbet hapis!

Mısır'da, Hapishaneler ve Doğu Sınırı Baskını davasında yargılanan ve aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 11 İhvan üyesine müebbet hapis cezası verildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:23
Darbeci Sisi mahkemesinden İhvan yöneticilerine müebbet hapis!

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, davanın bugünkü duruşmasında Muhammed Bedii ile 10 sanığa müebbet, 8 sanığa 15 yıl hapis cezası verirken diğer 9 kişinin beraatına hükmetti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılanlar arasında İsam el-Aryan, Muhammed Biltaci ve Saad el-Huseyni gibi İhvan'ın tanınmış yöneticileri bulunuyor.

 

Hakkında beraat kararı alınanlar arasında da 25 Ocak Devrimi’nin öne çıkan isimlerinden Saffet Hicazi dikkati çekiyor.

Mahkeme kararına 60 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Öte yandan, aynı davada yargılanan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adı, vefatı sebebiyle sanıklar arasından silindi.

"Hapishaneler baskını" davasında, sanıklara aralarında "Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları gibi örgütlerle anlaşarak, emniyet tesislerine saldırı düzenlemenin" de olduğu çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Ancak sanıklar söz konusu suçlamaları reddediyor.

Kahire Ceza Mahkemesi, Haziran 2015'te "hapishaneler baskını" davasında, 17 Haziran'da vefat eden Muhammed Mursi'nin de aralarında olduğu 27 sanığa idam ve müebbet hapis cezaları vermiş, ancak Temyiz Mahkemesi 15 Kasım 2016'da bu kararları bozarak, sanıkların tekrar yargılanmasını kararlaştırmıştı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), ülkesinde 17 Haziran 2012'de yapılan demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığını kazandığı günün 8'inci yıl dönümünde çıkarıldığı mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Mısır'ın darbeci devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:23
  1. Müslüman Kardeşler Teşkilatı
  2. İhvan-ı Müslimin
  3. Muhammed Mursi
  4. Mısır
  5. Muhammed Biltaci
  6. Saad el-Huseyni
  7. İsam el-Aryan
  8. Saffet Hicazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da cani kardeşler 2 yıl sonra yakalandı
    1. Şanlıurfa'da cani kardeşler 2 yıl..
    2. AK Parti Genel Başkan Vekili..
    3. Konya'da sulama havuzunda ölü bulundu
    4. Rize’nin Madenli beldesinde şiddetli..
    5. Yusuf Yazıcı’nın kaşı açıldı
    6. Kane coştu, İngiltere fark attı!
    7. 'Güvenli Bölge' kara devriyesi öncesi..
    8. İstanbul'da milli maç hasreti sona erdi
    9. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    10. 2 bin komiser yardımcısı alımı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı..
    12. İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara..
    13. Darbeci Sisi mahkemesinden İhvan..
    14. Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu
    15. Başkan Erdoğan millileri yalnız..
    16. Sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma..
    17. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    18. Van'da teröristlere ait yaşam..
    19. İzlanda evinde Moldova'yı rahat geçti..
    20. İstanbul'da milli maç hasreti bitti
    21. Muğla'da binlerce bal arısı sahile vurdu
    22. Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?..
    23. İstanbul'da tartışığı eşi balkondan..
    24. Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!
    25. Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti:..
    26. İzmir’de 147 kaçak göçmen yakalandı
    27. Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 4 yaralı
    28. 6. hastalık ve kızamık aynı şeyler mi?..
    29. Çocuklarda etkili olan 6. hastalık..
    30. Rize’de şiddetli yağış
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim