Darbeci Sisi, “ılımlı İslam(!)”da kararlı

Münübe Yılmaz

“Ilımlı İslam’ı yansıtacak ve aşırılığa karşı mücadele edecek” yeni bir Kur'an tefsiri hazırlatmak için girişimlere başlayan Mısır’ın Evkaf Bakanı, “ılımlı İslam(!)”dan taviz vermeyeceklerini açıkladı. İslam'ın “ılımlı halini” benimsemeye ve bunu yaymaya kararlı olduklarını belirten Bakan Mohamed Mokhtar Gomaa, bunu çeşitli dillere çevrilmiş bir dizi yayın aracılığıyla yapacaklarını söyledi. Fransa’nın Kahire Büyükelçisi Marc Barety ile dün yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Gomaa, terör gruplarının herhangi bir dine mensup olmadığını ve terörün insanlığı tehdit eden büyük bir tehlike olduğunu da ifade etti.

Fransız büyükelçi, darbeci Sisi’ye övgüler yağdırdı

Büyükelçi Barety de terörizm ve “aşırılıkçı” olarak nitelendirdiği gruplarla mücadele konusunda daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, bu hususta Mısır’ın hakkının teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Büyükelçinin, Mısır’ın darbeci lideri Sisi’ye övgüler yağdırması da dikkat çekti.

“Kur’an’ı kirli amaçları için kullanıyorlar”

Bilindiği gibi, Türkiye’de, tek parti döneminde hayata geçirilmek istenen “materyalist Kur’an meali” projesinin bir benzerinin Mısır’da uygulamaya sokulmak istendiği ortaya çıkmış, Mısırlı gazeteci-yazar Kutub el-Arabi, söz konusu uygulamaya karşı çıkılması gerektiğini belirterek, “Kur’an-ı Kerim’in, siyasetçilerin amacına hizmet etmek için manipüle edilmesi kesinlikle kabul edilemez” demişti.