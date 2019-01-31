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Darbeci savcı Soyer’e Cumhuriyet kalkanı

Bulduğu her fırsatta 12 Eylül mağduru olduğunu dile getirmekten geri durmayan sol güruh, şimdi de CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer’in 12 Eylül darbesinde görev almış babası Nurettin Soyer’i aklamaya çalıştı.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:40
Darbeci savcı Soyer’e Cumhuriyet kalkanı

yeniakit.com.tr 

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Zillet İttifakı çatısı altında girmeye hazırlanan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için 12 Eylül darbesinde görev yapan ve ‘işkenceci savcı’ olarak bilinen Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i aday göstermesi bir kez daha maskeleri düşürdü. Kendini ‘milliyetçi’ olarak tanımlayan İP’in de desteğini arkasına alan Soyer, HDP’nin de büyükşehirlerde aday göstermeme kararı almasıyla adeta coştu. Geçmiş dönemde yaptığı HDP güzellemeleriyle adından söz ettiren Soyer’in ‘işkenceci’ babası Nurettin Soyer’e, her fırsatta kendilerini 12 Eylül darbesi mağduru olarak dile getiren sol güruh sahip çıktı.

Darbeci cilacısı 'Cumhuriyet'

‘İşkenceci’ babanın oğlu olarak tanımlanan Tunç Soyer’in İzmir’den adaylığına toplumun birçok kesiminden tepki gelirken, devreye son dönemde Atatürkçülük ve FETÖ’cülük arasında gidip gelen ve kendine halen bir yol çizemeyen Cumhuriyet gazetesi girdi. 12 Eylül darbesi döneminde çok sayıda mahkumun işkenceden geçirilmesine neden olan ve MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in ölüm emrini veren Nurettin Soyer’i aklama derdine düşen Cumhuriyet, bugünkü manşetinde ‘Büyük Çarpıtma’ başlığıyla okuyucuların karşısına çıktı.

İkiyüzlülüğünü ortaya serdi

‘Büyük Çarpıtma’ başlıklı haberinde, Nurettin Soyer hakkında medyada yer alan bilgi ve belgelerin eksik olduğunu iddia eden Cumhuriyet, eski askeri savcı Enis Tunga'nın sözleri üzerinden 'işkenceci' Soyer'i 'haktan hukuktan ayrılmayan savcı' güzellemesi yaparak Soyer’i aklama derdine düşerken, oğul Soyer’in de seçmen gözünde iyice kan kaybetmesinin önüne geçmeye çalıştı. Her fırsatta kendi mahallesindeki güruhun 12 Eylül mağduru olduğunu dile getiren isimlerin kol gezdiği Cumhuriyet’in ‘işkenceci savcı' Nurettin Soyer’i aklama girişimi, Cumhuriyet kafasının içine düştüğü ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:40
  1. İzmir
  2. Nurettin Soyer
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Tunç Soyer
  5. CHP
  6. HDP

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