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Gündem Darbeci Sabih Kanadoğlu'nun cenazesi camiden kaldırıldı! Bir imam da namazını kıldırdı
Gündem

Darbeci Sabih Kanadoğlu'nun cenazesi camiden kaldırıldı! Bir imam da namazını kıldırdı

28 Şubat darbesinin kilit isimlerinden Sabih Kanadoğlu'nun cenazesi camiden kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 22:30:00 - 2023-03-01 22:34:09
Darbeci Sabih Kanadoğlu'nun cenazesi camiden kaldırıldı! Bir imam da namazını kıldırdı

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbesinin Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, darbenin yıldönümünde öldü.

İbretlik bir tarihte ölen Kanadoğlu, camiden uğurlandı.

Sabih Kanadoğlu için bir imam tarafından cenaze namazı da kıldırıldı.

Törene katılanlar!

Darabeci Sabih Kanadoğlu'nun Ankara Kocatepe'den kaldırılan cenazesi için düzenlenen törene, Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cenazeye çelenk gönderdi.

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