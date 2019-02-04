0553 313 94 23

Darbeci hainden mahkemeye 'darbe' tehdidi! 'En yakın zamanda görevimize döneceğiz'

15 Temmuz 2016'da Terör Örgütü'nün kalkıştığı darbe girişiminin ardından yakalanarak cezaevine konulan FETÖ'cü askerlerin yargılandığı davada, tutuklular arasında bulunan eski teğmen Fatih Mandacı'nın mahkeme heyetini tehdit ettiği ortaya çıktı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:40
Darbeci hainden mahkemeye 'darbe' tehdidi! 'En yakın zamanda görevimize döneceğiz'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski teğmen Fatih Mandacı'nın, mahkeme heyetini tehdit ettiği ortaya çıktı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince cuma günü karara bağlanan davanın  duruşma tutanağına göre, son sözleri sorulan sanıklardan bazıları haklarındaki  suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talep etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski teğmen sanık Fatih Mandacı ise son sözleriyle darbe imasında bulundu.

Mandacı'nın, "Mahkemenizden hiçbir beklentim yoktur. Merhamet de  beklemiyorum. Anlamak isteyenler, anlamak istediklerini isterler, anlamak  istemeyenler ağzımızla kuş tutsak da bir anlam ifade etmez. 32 aydır tutukluyum,  ancak bundan gocunmuyorum. Ne ceza verirseniz verin, tamamını ceza evinde  geçirmeyeceğimizi ve en yakın zamanda görevimizin başında olacağımızı  biliyorum.'' diyerek, mahkeme heyetini tehdit etti.

Aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan diğer  darbeci sanık eski yarbay Talip Güler de, son sözlerinde ''Üzerime atılı  suçlamayı kabul etmem. Beraatime karar verilsin. Gerekirse son sözümü ilerleyen  tarihte söyleyeceğim.'' dedi.

Karardan

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Mandacı, Talip Güler ve eski üsteğmen  Salih Kukudasoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırmıştı.

Mahkeme, sanıklardan eski astsubay Rifat Çelik, eski teğmen Halil Can  Akbaş ve eski astsubay Mehmet Güngör'e ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis  cezası vermişti. Sanıklardan Mahmut Küçüközer'in, "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın hakkındaki  diğer tüm suçlardan beraatine hükmetmişti.

Sanık eski teğmen Hüseyin Pehlivan'ı "Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran heyet,  sanığın atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği gerekçesiyle bu cezayı önce 17  yıla düşürdü, geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul  ederek, 14 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Sanık eski üsteğmen Osman Gider'e de "Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren  mahkeme heyeti, sanığa, üzerine atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği ve  geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezayı  15 yıl 10 aya düşürmüştü.

Heyet, sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukudasoğlu, Halil Can  Akbaş, Rifat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör'ün tutukluluk hallerinin de devamına hükmetmişti.

Yunanistan'a kaçanların dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan firari  sanıklar eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal  Karagül ve Mesut Fırat hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve  haklarındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Heyet, sanıklardan Ferit Gök ve İsmail Yılmaz hakkında isnat edilen  tüm suçları işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli,  inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır"  ilkesi gözetilerek ayrı ayrı beraatlerine hükmederek, haklarındaki adli kontrol  tedbirlerinin kaldırılmasına karar vermişti.

Darbe imasında bulunan eski teğmenin eylemleri

Davanın iddianamesinde pilot eski teğmen sanık Fatih Mandacı'nın darbe  girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'da görevli olmadığı halde firari  sanık Abdullah Yetik'in (Yunanistan'a kaçan) çağırması üzerine 4'üncü Kara  Havacılık Alayına geldiği, görevlendirmeler sonrasında 1 1 0 7 0 kuyruk nolu UH-1 marka helikopter ile uçuşa katıldığı belirtilmişti.

İddianamede, 4'üncü Kara Havacılık Alayında görevli olmayan  şüpheli Uğur Uçan'ın 1. pilot olarak görev yaptığı helikopterde, Mandacı'nın  2. pilot olarak uçuşa katıldığı ifade edilerek, helikopterin Yeşilköy Askeri Havalimanı apronuna iniş yaptığı ve darbe girişimi kapsamında yapılacak  görevlendirmelere göre apronda hazır olarak bekletildiği kaydedilmişti.

Emniyet güçlerinin Yeşilköy Askeri Havalimanı apronuna müdahalesi  sonrasında, kalkışmaya iştirak eden diğer helikopterlerle 66. Mekanize Tugay Komutanlığına gittikleri anlatılan iddianamede, çatışma çıkması üzerine  darbe kalkışmasına iştirak eden diğer 11 sanık (Yunanistan'a firar eden ekip)  ile birlikte 1 1 3 0 8 kuyruk numaralı helikoptere bindiği ve helikopterin  havalanarak Şile'deki bir ormanlık alana indiği anlatılmıştı.

Bu bölgede birkaç saat değerlendirme yaptıktan sonra 16 Temmuz 2016  günü öğlen saatlerine doğru diğer 8 sanığın, aralarında Fatih Mandacı'nın da bulunduğu 3 sanığı bırakarak 1 1 3 0 8 kuyruk numaralı Sikorsky Marka helikopter ile Yunanistan'a firar ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, 66. Mekanize Tugay Komutanlığına 16 Temmuz 2016 günü  saat 05.30 sıralarında emniyet güçlerinin müdahalede bulunduğuna, bu durumu  fark eden, darbe kalkışmasına iştirak eden ve 4'üncü Kara Havacılık Alayı personeli olan 12 şüphelinin merdivenlerden aşağıya indiğine, sanıklar Ahmet  Güzel, Abdullah Yetik, Gençay Böyük, Süleyman Özkaynakçı ve Fatih Mandacı'nın  elinde silah olduğuna dair görüntülere yer verilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:40
  1. İstanbul
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. 15 Temmuz darbe girişimi
  4. darbe davası
  5. darbeci hainden küstah tehdit
  6. mahkeme heyetini tehdit etti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi
    1. Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları..
    2. İngiltere Guaido'yu "geçici devlet..
    3. Mehmet Demirkol'dan Kagawa yorumu:..
    4. İspanya Guaido'yu "geçici devlet..
    5. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Programı
    6. Turkcell'in Hesabım uygulamasının yeni..
    7. TEB'den kredi kampanyası
    8. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordu'da..
    9. Darbeci hainden mahkemeye 'darbe'..
    10. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası..
    11. 'Antibiyotiğe karşı onu tüketin'
    12. Quaresma'nın yeni adresini açıkladı!..
    13. Beymen Club'tan "Sevgililer Günü"..
    14. Enflasyon gıdadan beslendi
    15. "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"
    16. Emekçilerin hakları kollanmalı
    17. Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar..
    18. Giresunspor'da Ümit Özat'la yollar..
    19. Dağıtım bedeli bizde %35, Avrupa’da %50
    20. İngiltere'den skandal Venezuela kararı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!