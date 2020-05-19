Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini "taktiğe" bağladı

Terörist Hafter'in liderlik ettiği "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'un güneyindeki bazı cepheleri "yeniden yapılandıracaklarını ve bu cephelerin yeni noktalara intikal edeceğini" söyledi.

Yeni mevziler oluşturacaklarını, "bunun, bazı noktalarda geri çekilme anlamına geldiğini ancak tamamiyle taktiksel ve stratejik olduğunu" savunan Mismari, Halife Hafter'in "özellikle bayram günlerinde bazı bölgelerde sivillerin çok kalabalık ve sıkışık bir şekilde kaldığını göz önüne alarak düşmanları tarafından hedef haline gelebilecekleri endişesiyle bu adımı attığını" iddia etti.

Mismari, "tüm bu adımlarının ve hamlelerinin çok detaylı bir biçimde taktiksel olarak hesaplandığını" öne sürdü.

Hafter'in komutasındaki milislerine başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle, Arap Baharı sonrası istikrar arayışındaki petrol zengini Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya hükümeti, uzun süre savunmada bekledikten sonra Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasından aldığı destekle 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla Barış Fırtınası Harekatı başlattıklarını duyurmuştu.

Libya ordusu, kısa bir süre içinde milislere karşı birçok başarı elde etmiş 13 Nisan'da başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekare alanı milislerden arındırdığını duyurmuştu.

Hafter milisleri yaşadıkları yenilgilerin ardından başkentteki sivil yerleşim bölgelerine yüzlerce roket ve top mermisiyle saldırı düzenlemiş, bu ay içerisinde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 30'tan fazla sivil Hafter milislerinin bombardımanında hayatını kaybetmişti.

Ülkenin batısındaki 50 kilometrekare alana kurulu stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü dün Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, bugün üssün yaklaşık 60 kilometre güneyinde Tunus sınırı yakınlarındaki iki beldeyi de milislerden arındırdığını duyurmuştu.