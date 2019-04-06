Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
Libya’da Trablus’u ele geçirmeye çalışan darbeci Halife Hafter’e büyük darbe vuruldu. Akit’in bölgedeki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre çatışmalarda yüzlerce ölü ve esir var. Esir subaylardan birisi, Hafter’in kız kardeşinin oğlu... Ayrıca birçok mühimmata el konuldu.06 Nisan 2019 Cumartesi 14:55
yeniakit.com.tr Dün Libya’da Bingazi, Derne, Tobruk gibi kentleri yöneten Darbeci Halife Hafter, Trablus’u ele geçirmek için askeri harekat başlattıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Libya hükümeti OHAL ilan etmiş ve Hafter’in durdurulması için kendisine bağlu birliklere “vur” emri vermişti. Trablus’un doğu bölgesindeki devrimci gruplar da Hafter’e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını belirtmişti.
Yüzlerce ölü var
Akit'in bölgedeki kaynaklarının bildirdiğine göre, karşılıklı açıklamaların ardından çıkan çatışmalarda farklı ülke vatandaşlarından toplam 431 kişi yaşamını yitirdi.
Hafter’in yeğeni esir
Aynı zamanda çoğunluğu Afrikalı olmak üzere 246 kişi esir düştü. İçinde Hafter’in kız kardeşinin oğlunun da bulunduğu 5 subayın da esir düştüğü kaydedildi.
BAE’nin gönderdiği araçlara el konuldu
Çatışmalarda, BAE yönetiminin gönderdiği 21 zırhlı savaş aracına, Mısır yapımı 53 obüs ve 203 füzeye de el konulduğu belirtildi.
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