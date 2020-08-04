Darbeci Hafter’den küstah tehdit

Mehmet Aydın

Libya’nın doğusunu destekçisi dış güçlerle birlikte işgal altında tutan darbeci Hafter, ziyaret ettiği bir milis birliğinde Türkiye’yi tehdit ederken küstah ifadeler kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) terörist Hafter’e desteğini yinelemesi sonrası gittiği milis birliğinde yanına aldığı bir avuç asker ve 3-5 tank ile boyunu aşan cümleler sarf etti. Darbeci General, Libya ordusuna verdiği destek nedeniyle Türkiye’yi işgalci ilan ederken, BAE yetkililerinin ağzıyla konuştu ve “İkinci Türk işgalini kabul etmeyeceğiz ve asla merhamet göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Darbeci Hafter’in sözcüsü Ahmed el Mismari de Hafter’in Türkiye’ye yönelik alçak sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlarken Arap basını bunu manşetlerine taşıdı.

Merhamet göstermeyeceğiz

Yayınlanan görüntülerde Hafter, “Erdoğan’a söylüyoruz, atalarınızın mirasını kurşuna çevirdik. Hiçbir Türk’ün bu kahramanların önünde yürüdüğünü görmek istemiyorum. (Türk askerlerine) Merhamet yok, çünkü hak etmiyorlar. Erdoğan, Libya’ya atalarının mirasını aramaya geldi” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Libya topraklarındaki Türklerle kendi güçlerinin karşılaşacağını söyleyen darbeci komutan, Libya’da 300 yıl kalan Türklerin “yağmacı ve katil” olarak görüldüğünü iddia etti.

Toplu katliamlarını unuttu

Kuklası olduğu ülkelere (Rusya, Fransa, Suudi, BAE, Ürdün ve Mısır) Libya’yı peşkeş çeken ve ülke petrolünü kendi hesabına kullanıp halkı yoksulluğa mahkum eden, ayrıca işgali altında tuttuğu bölgelerde yüzlerce insanı işkence ile katledip toplu mezarlara gömdüğü belgelenen terörist Hafter’in Türkiye’ye yönelik küstah ifadelerinin arkasında BAE’nin olduğu belirtildi.

Ruslar yeni destek gönderdi

Hafter’in ağızıyla yayın yapan Arap News, darbecinin sözlerinin Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar ile BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash arasındaki söz düellosundan sonra geldiğine dikkat çekti.

Türkiye düşmanlığı yapıp Libya’da teröristlere destek veren BAE’nin Hafter’i desteklediğini yenilemesi ve Rusya’nın önceki gün 5 kargo uçağıyla teröristlere yeni silah ve mühimmat getirmesi sonrası milislerini toparlama çabasına giren Hafter’in halk nezdinde destek toplamaya çalıştığı bu nedenle “Libya’nın bütünlüğü ve bağımsızlığı” yalanına sığındığı bildirildi. Hafter’in Türkiye’yi hedef alırken ülkedeki Rus, BAE, Mısır askerlerinden söz etmemesi ise ikiyüzlülük olarak dikkat çekti.