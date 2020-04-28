Darbeci Hafter yönetime el koydu! İki ülkeden sert tepki

Libya Ulusal Ordusu’nun ‘tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını’ söyleyen Hafter, “Silahlı kuvvetler ülke yönetimini üzerine alıp Suheyrat Anlaşması’nın feshedildiğini duyuruyor. Ağır sorumluluğa rağmen halkın iradesini ve verdiği yetkiyi kabul ediyoruz” dedi.

Hafter, Libya Ulusal Ordusu’nun, ‘halkın iradesine uygun olarak’ daimi sivil kurumların oluşması için çalışacağını dile getirerek “İnsanlar hayatlarının efendisi olmalı ve geleceklerini demokrasi yoluyla seçmeli. İlk günden itibaren hedefimiz Libyalıların iradesini korumaktı” ifadesini kullandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulmasını öngören ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan Suheyrat Anlaşması’nın ülkeyi yıktığını ve tehlikeli duruma getirdiğini öne süren Hafter, “Bu anlaşma karanlık geçmişin bir parçası oldu” diye ekledi.

ABD ve Rusya’dan tepki

ABD’nin Trablus büyükelçiliği, Halife Hafter’in kendisini tek taraflı ‘devlet başkanı’ ilan ettiği açıklamasından ‘üzüntü duyduğunu’ bildirdi.

Büyükelçilik, “Hafter ve Libya’daki diğer aktörlerin diyalogla ülkeyi ileriye taşıyacak bir girişimde bulunmalarının ABD tarafından memnuniyetle karşılanacağını” açıkladı.

Rus parlamentosunun üst kanadında dışişleri komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, Hafter’in Suheyrat Anlaşması’ndan çıktıkları yönündeki açıklamasının çok endişe verici olduğunu belirterek “Bu anlaşmanın alternatifi yok” dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın dışişleri komitesi başkanı Leonid Slutskiy, Hafter’in açıklamasını ‘enformasyon saldırısı’ olarak nitelendirdi.