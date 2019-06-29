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Darbeci Hafter grubundan Türkiye'ye alçak tehdit! "Türk gemilerini vurun, Türkleri tutuklayın"

ABD'nin Libya'daki uşağı Halife Hafter'in çapulcuları Türkiye'yi tehdit etti. Çapulcuların sözcüsü, Libya'nın Türk işgali altında olduğu iddia ederek Türk hedeflerin düşman olarak tanımlandığını, Türk gemilerin vurulacağını ve ülkedeki Türklerin tutuklanacağını söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:51
Darbeci Hafter grubundan Türkiye'ye alçak tehdit! "Türk gemilerini vurun, Türkleri tutuklayın"

 yeniakit.com.tr 

Libya'da Trablus saldırısıyla hezimete uğrayan ABD destekli darbeci Halife Hafter grubundan Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yapıldı.

Türk hedefler düşman olarak tanımlandı

Hafter'e bağlı militanların sözcüsü Ahmet el Mismari, Trablus saldırısına devam edileceğini belirtirken Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye ve Katar'ın hükümet güçlerine yönelik destek verdiğini iddia eden sözcü, Libya topraklarının Türk işgali altında olduğunu öne sürererek hedef gösterdi.

Sözcü, Türk hedeflerin düşman olarak tanımlandığını söyledi.

Türk gemilerine ateş emri

Hükümet güçlerine İHA'larla destek verdiğini iddia eden ABD destekli darbeci grubun sözcüsü, Libya karasularında bulunan Türk gemilerine ateş açılması emrini verdiğini belirterek ülkedeki Türk vatandaşlarının ise tutuklanacağını söyledi.

Ayrıca Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:51
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Trablus
  4. Türkiye'ye tehdit

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