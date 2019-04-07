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Darbeci Hafter 14 askerini daha kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyon başlatan darbeci General Halife Hafter'e bağlı 14 askerin da öldüğü bildirildi.

07 Nisan 2019 Pazar 10:38
Darbeci Hafter 14 askerini daha kaybetti

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, Trablus'un ele geçirilmesi hedefiyle başlatılan askeri operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mismari, Trablus kenti çevresinde süren çatışmalarda kendilerine bağlı 14 askerin öldüğünü açıkladı.

Operasyonların sürdüğü bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının vurulacağı uyarısında bulunan Mismari, Hafter'e bağlı hava kuvvetlerine, savaş uçaklarının ve kalktıkları havalimanlarının vurulması talimatlarının verildiğini belirtti.

Öte yandan Misrata Askeri Akademisi Hava Operasyonları Odası yaptığı açıklamada, Hafter'in mevzilerine yapılan hava saldırılarının sorumluluğunu üstlenmişti.

Mismari, kendilerine bağlı birliklerin kontrolündeki bölgelere ilişkin açıklama yapmazken, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Koruma Gücü yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı birliklerin saldıran güçleri püskürttüğünü ve Trablus çevresindeki bölgeleri kontrolünde tuttuğunu duyurdu.

"Kent sınırlarının ötesine püskürtüldü"

UMH Koruma Gücünün açıklamasında ayrıca "UMH güçleri, Hafter'in birliklerinden onlarca esir alıp çok sayıda araç ele geçirerek söz konusu birlikler Garyan kentinin sınırlarının ötesine püskürtülmüştür." ifadeleri yer aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:38
  1. Ordu
  2. Halife Hafter
  3. LUO
  4. Ahmed el-Mismari
  5. Bingazi
  6. Trablus

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