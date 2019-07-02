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Darbeci General Hafter'e büyük şok! Senato soruştuma istedi

ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkması konusunda soruşturma istendi.

02 Temmuz 2019 Salı 19:06
Darbeci General Hafter'e büyük şok! Senato soruştuma istedi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkması konusunda soruşturma istedi.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi.

Menendez, mektubunda, Pompeo'ya hitaben, "Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE'ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır." ifadesini kullandı.

"Yasayı ve BM ambargosunu ihlal ediyor"

Bob Menendez, ABD'nin BAE'ye satmış olduğu silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.

Bu durumun, ABD yönetimi tarafından soruşturulup açığa kavuşturulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli girişimleri yapacağını da dile getirdi.

ABD'nin, Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Giryan kentinde ele geçirdiği Halife Hafter'e ait ABD menşeli silahları araştırdığı ortaya çıkmıştı.

Londra merkezli Şark el-Avsat gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirterek, "ABD menşeli savunma parçalarının yanlış kullanımı konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

ABD'li sözcü, "ABD yapımı silahları temin edenlerin tümünün, bunların nihai kullanım şartlarına uymasını bekleriz." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump yönetimi, önceki hafta Kongreyi bypass ederek, Suudi Arabistan ve BAE'ye yaklaşık 8 milyar dolarlık 22 silah satım anlaşmasını yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:06
  1. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi
  2. ABD
  3. BAE
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. General Halife Hafter
  6. Libya
  7. Hafter Güçleri

YORUM YAZ

  • HALLORUNAHALLORUNA36 dk önce
    LIBYADAKI HAFTER GIBI IBNELERI MÜSLÜMANLARIN ARASINA SOKTULAR YILLARCA EMPERYALIST SIYONISTLER BU KÖPEKLERI MÜSLÜMANLARIN PETROLÜNÜ CALMAK ICIN YETISTTIRDILER ASLINDA BU IHTIYAR IBNE LIBYALILARA YAPTIGI HAINLIGIN CEZASINI LIBYALILAR VERMELIDIR BUNU VURMAK ICIN GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTULMALIDIR YAVSAK HAFTER DENILEN DINSIZ SEYTAN KENDINI SATAN BIR IBNE ÜLKESINIDE SATAR.

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