"Darbeci değilim" diyen komutan bakın kim çıktı! Ajandasında yazanlar şoke etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldığı iddialarını reddetmesine rağmen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan dönemin Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay İlksen Görkem'in makam odasında ele geçirilen ajandada örgütün ilçedeki darbe planının yazılı olduğu, gerekçeli kararda yer aldı.

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "görevi yaptırmamaya direnmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 5 ay 9 gün hapse çarptırılan tutuklu sanık Görkem hakkında mahkemece kurulan hükmün temyiz incelemesi Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince yapıldı.

"Görevi yaptırmamaya direnmek"

İnceleme sonrası yerel mahkemenin Görkem hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan verdiği kararı onayan Ceza Dairesi, sanığın "görevi yaptırmamaya direnmek" suçundan aldığı cezayı ise artırılması gerektiğinden bozdu.

Daire, bu karar doğrultusunda yerel mahkemece "görevi yaptırmamaya direnmek" suçundan yeniden yargılanacak olan Görkem'in tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Dava dosyasına giren yerel mahkemenin gerekçeli kararında ise çarpıcı tespitlere yer verilerek darbe girişimi sırasında yarbay olan Görkem'in, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı ve tugayın ikinci adamı konumunda bulunduğuna işaret edildi.

Görkem'in, darbe teşebbüsü sırasında FETÖ'nün sözde "Ağrı sıkıyönetim komutanı" olan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Mehmet Ozan'ın çağrısıyla geldiği tugaya "acil" koduyla rütbeli personeli de çağırdığı aktarılan gerekçeli kararda, sanığın, Ozan'ın odasında "sıkıyönetim direktifi"ni okumasıyla darbe teşebbüsünden haberdar olmasına rağmen itiraz etmeyip verdiği tüm görevleri eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı.

Direnen olursa vurun emrini veren kişi çıktı!

Gerekçeli kararda Görkem'in tabur komutanlarını toplantıya çağırdığı bildirilerek, "Görkem, kurumların ele geçirilmesi için iş bölümü yapmış, emniyet müdür vekili, MİT müdürü ve kaymakamı arayarak tugaya çağırmış ve Ozan'ın sıkıyönetim komutanı olduğunu onlara tebliğ etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda şunlar kaydedildi:

"Sanık, tabur komutanları ile yapılan toplantıları organize etmiş ve toplantıda komutanlarının yetkileri konusunda sordukları soruya 'Direnen olursa vurun' şeklinde talimat vermiştir. Darbe teşebbüsünün engellenmesi kapsamında tugaya gelen ve nizamiye kapısından girmek isteyen personele diğer sanıklarla engel olmuş. Görkem, özellikle sıkıyönetim direktifinin icrası kapsamında oluşturulan WhatsApp grubunda yazışmalar yapmış, alt rütbeli personeli organize etmiştir.

Halkın sokağa çıkmasını engellemek amacıyla zırhlı araçların dışarı çıkarılması yönünde talimat veren Ozan'ın bu talimatının yerine getirilmesi için alt rütbeli personele talimat vermiş ve Ozan'ın makam odasına sanıkların yakalanması için girildiğinde elinde bulunan silahla karşı koymak suretiyle görevli memurlara direndiği anlaşılmıştır."

"Darbeci değilim" dedi ajandasından darbe planı çıktı

Gerekçeli kararda, Görkem'in savunmalarında emir komuta zinciri kapsamında emirleri uyguladığını belirterek, kendisine atfedilen eylemleri kabul ettiği ancak üzerine atılı suçlamalara karşı çıkarak darbeci olmadığını öne sürdüğü bildirildi.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin arama ve el koyma kararına istinaden Görkem'in makam odasında yapılan aramada kapağında "Silahlı Kuvvetler Ajandası" yazılı siyah renkli ajanda bulunduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ajanda sayfası içeriğinde 'kaymakam, emniyet müdürü, başsavcı vekili, belediye başkanı, AK Parti ilçe başkanı, MİT müdürü/belediye 2 Tnk, 2 ZPT, kaymakam 4 ZBT, 1 Kirpi, 1 Tnk, MİT Bele 4 ZPT 2 Tnk, TNK, 4 ZPT, 2 Tnk' şeklinde yazıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doküman içeriğinde 'Telçeker Gürbulak Jandarma Ağrı Tugay Komutanlığı Vekil görevlendirmesi, duyuru tutanağı şahitler imzası' şeklinde bilgilerin olduğu tespit edilmiştir. Görkem'in makam odasındaki siyah renkli ajandanın Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı personelince 15 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi için hazırlanmış plan olduğu belirlenmiştir.

Dokümanda Doğubayazıt ilçesindeki kaymakam, emniyet müdürü, MİT müdürü, AK Parti ilçe başkanı, başsavcı, belediye başkanı, polis özel harekat mensuplarının yanı sıra kullanılacak zırhlı askeri araçların ve malzemelerinin isimlerinin, yapılacak eylemde gerçekleştirilmesi planlanan iş ve işlemlerin yazılı olduğu anlaşılmıştır."

Gözaltı işlemi yapan jandarmaya silah doğrultmuş

Bu nedenlerle eylemleri hata olarak kabul edilemeyecek sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunu işlediği belirtilen kararda, lehine takdiri indirim sebebi bulunmadığından uygulanmasına yer olmayan Görkem'e bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği bildirildi.

Kararda, Görkem'in kendisini gözaltına almaya gelen jandarma personeline direnip silah doğrulttuğu anlatılarak, sanığa "görevli memura direnme" suçundan da alt sınırdan uzaklaşılıp indirim uygulanmayarak 4 yıl 5 ay 9 gün hapis cezası verildiği kaydedildi.