Darbeci Çetin Doğan Bodrum'daki evine geldi! Boş davalarla uğraşmış

İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilen Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile birlikte Bodrum'daki evine ulaştı.

Darbeci Doğan, sorulanmasına ilişkin açıklamasında, "Boş davalarla uğraştık" diyerek darbecilik eylemini önemsizleştirmeye çalıştı.

Çetin Doğan, gazetecilere açıklamasında şunları söyledi:

"3 yıla yakın bir ayrılıktan sonra evimize geldik. Bu yaşta biraz fazla geldi ama ne yapalım? Son 15 yılın yarısı hapishanede yarısı da boş davalarla boğuşmakla geçti. Gönül isterdi ki sevdiklerimizle beraber olalım, bir şeyler yazalım, geleceğe bırakalım. Bu fırsat verilmedi. Eve geldik, ev duruyor"