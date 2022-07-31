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Gündem Darbeci ABD'de suçlu bulundu
Gündem

Darbeci ABD'de suçlu bulundu

Libyalı mağdurların ABD’de açtığı davada mahkeme, ayrılıkçı General Halife Hafter’in, yakınları işkence ve yargısız infaza uğrayan ailelere tazminat ödemesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 09:45:00 -
Darbeci ABD'de suçlu bulundu

Hafter’in karara itiraz hakkı bulunurken, tazminat tutarı gelecek duruşmalarda belirlenecek. Karar, 78 yaşındaki Hafter için uluslararası arenada büyük bir yenilgi anlamına geliyor. ABD yasaları, başka ülkelerde işkenceye karışan ve yargısız infaz uygulayan kişilerin yargılanmasına imkân tanıyor. Virginia eyaletindeki mahkemenin hâkimi, Hafter’in yargılama sürecinde işbirliği göstermediğini açıklarken, Libyalı general dokunulmazlığı olduğunu savunuyor.

Seçimler için bekletilmişti

ABD yargısı, Aralık 2021’de Libya’da yapılması planlanan seçimler nedeniyle, süreci etkilememek adına davayı geçici olarak dondurmuş, seçimlerin iptaliyle yargılama sürecini yeniden başlatmıştı. Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin doğusunda büyük bir bölgeyi kontrolü altında tutuyor.

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