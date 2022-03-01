Darbe yaptırmak için dört ev veren işadamı kim?

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mayıs 2010’da CHP’nin başına getiren komprador burjuvazinin, 1997’de, 28 Şubat’ın generallerine “kumanda eden” güç odağı olduğunu belirten Tamer Korkmaz, "Baronsal Gladyo’nun Yahudi Baronu İzhak Alaton, 'Ben bu ülkede tankları yürütebilmek için dört ev verdim' diyordu!" hatırlatmasında bulundu. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Mister Kemal, 28 Şubat bahsi açıldığında…

“Ben 28 Şubat’ın mağduruyum” masalını anlattı.

Oysa…

Sahip olduğu zihniyet, 28 Şubat darbesinin azmettiricisidir.

Dahası var...

Mister Kılıçdaroğlu’nu Mayıs 2010’da CHP’nin başına getiren Komprador Burjuvazi…

1997’de, 28 Şubat’ın generallerine “kumanda eden” güç odağıdır.

DERİN İPUÇLARI

Baronsal Gladyo’nun Yahudi Baronu İzhak Alaton, “Ben bu ülkede tankları yürütebilmek için dört ev verdim” diyordu!

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Aynı Alaton, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına getirilmesinden sadece dört gün sonra…

Şahin Alpay’a “CHP’ye en büyük kötülüğü Baykal yapmıştır” derken; kaset operasyonunun arkasındaki güç odağının imzasını atıyor, ipucunu bırakıyordu! (...)"