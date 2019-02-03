0553 313 94 23

Darbe yanlıları Venezulea bayrağını indirip ABD bayrağı asıyor

ABD'nin darbe planlarına maruz kalan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da muhalifler, ülkelerinin bayraklarını indirip ABD bayrağını asmaya başladı.

03 Şubat 2019 Pazar 16:55
Darbe yanlıları Venezulea bayrağını indirip ABD bayrağı asıyor

ABD'nin açık açık destek verdiği Venezuela'daki darbe planı, Washington'un bir işgal planına dönüşüyor. Özellikle Maduro hükümetine karşı duruş sergileyen ABD hükümeti, orduya ve muhaliflere yönelik darbe çağrılarında bulunuyor. Henüz bu çağrılar ordu kanadında bir karşılık bulamasa da muhalif kesim Maduro'ya karşı ABD bayrakları açarak tavrını gösteriyor.

Muhaliflerin ellerinde ABD bayrağı

ABD'nin bu darbe planında parmağı açık bir şekilde kendini gösteriyor. Washington yönetimi de bu duruşu inkar etmiyor. Ancak gelinen nokta ABD desteğinden çok ABD'nin mandası altına girmeye doğru ilerliyor. Meydanlarda Maduro karşıtı gösteriler yapan muhaliflerin ellerindeki ABD bayrakları da bu durumu özetler nitelikte... O gösterilerin birinde dev bir direkte bulunan Venezuela bayrağı indirilerek yerine ABD bayrağı asıldı.

Darbe planlayıcıları gözler önünde

Hükümet karşıtlarının eylemlerinde bir grup gösterici de protesto yaptıkları bir platform üzerinde bir araya geldi. O platformunda da dev boyutta bir ABD bayrağı asıldı. Özellikle sosyalist yapıda olan bir ülkede ABD bayraklarının açılması, darbe girişiminin kimler tarafından planlanıp hangi amaca hizmet ettiğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medyadan darbe çağrısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, darbe çağrısı yaptı. Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezüela ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.Bolton, açıklamasında, "Venezüela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezüella halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezüella için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:55
  1. ABD
  2. Venezuela
  3. Washington
  4. Maduro
  5. ABD hükümeti
  6. darbe çağrıları
  7. ABD bayrakları
  8. Venezuela bayrağı
  9. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  10. Venezüela ordusu

YORUM YAZ

  • AbidAbid42 dk önce
    Darbenin de bir namusu olmalı. Meydanlarda öyle aleni köpeklini yaptığı ülke bayrağını açmak ve abd'nin besleyip bugüne hazırladığı freemason Guaido gibi emperyalist efendisi abd adına ülkesini kana bulamaktan çekinmeyen bir beslemeninpeşinden gidip darbe çığırtkanlığı yapmak olsa olsa mutlak aşağılık bir ruhun tezahürüdür.
  • HaticeHatice50 dk önce
    Ne darbesi ya kendi resmen isgal ulkesinin bayragini indirip baska ulkenin bayragini gondere ceken hainlere bak yarabbim bu nasil bir ihanet ulkesinin isgaline yardim eden birisi alnindan vurulmasi gereken hain tabi venezualada vatan nedir bilmiyorlar galiba sahsen musluman olmayan bir ulke ve baskani icin dua edecegimi hic dusunmemistim eger 21,yuzyilda o ulke isgal ediliyorsa hemde aleni ya baksaniza bir tek bu haclilara bizmi dayaniyoruz tayyip bey bizlere vatan sevgisini yeniden yasattigi icin tesekkur edelim ona allahim tum ulkelere yardim et bu hacli gruh bir sekilde ulkeleri isgal ediyor suudi arabistan BAE suriye irak yemen misir daha nereleri anlatalim yarabbim insanlik ummet daha ne kadar dayanacak
  • Yusuf canYusuf can55 dk önce
    Kendi ülkesini bayrağını indirip ABD'nin bayrağı i çeken alacaklara a imanın,ordu harekete geçip hepsi i gebertilmeli,ülkemizde yakaladığınz, belli ülkelerin gazeteci ,akademisyenleri işte ve kılığında gezen ozevenkleride go ün
  • AydınAydın57 dk önce
    Sizin gibi ciğersizlere ABD darbe yapsın zaten. Yapsın da görün gününüzü. Doğal zenginliklerinize 100 yıllık ipotek koyduğunu öğrendiğinizde kancık gibi sızlanmak yok ama.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
  1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  2. Karabağlar'da midibüs yokuşta kaydı: 4..
  3. Başakşehir kazandı! Fark açılıyor
  4. "Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri..
  5. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu;..
  6. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  7. Bakandan Salda Gölü açıklaması: Asla..
  8. Köye inen tilkiyi elleriyle beslediler
  9. Sobadan zehirlenen kadın 11 günlük..
  10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  11. Avcılar keklikler için doğaya yem..
  12. 16 yıldır yatağa mahkum eşine bebek..
  13. Çocuklar namaza 'Haydi çocuklar..
  14. "Salda Gölü'nün imara açılacağı..
  15. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
  16. İsveç'te Çin'in Doğu Türkistan'daki..
  17. Drift yapıp kaçan ehliyetsiz sürücüye..
  18. 18 yaşındaki Tuğçe'yi uykusunda..
  19. Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılık..
  20. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı