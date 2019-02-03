Darbe yanlıları Venezulea bayrağını indirip ABD bayrağı asıyor

ABD'nin açık açık destek verdiği Venezuela'daki darbe planı, Washington'un bir işgal planına dönüşüyor. Özellikle Maduro hükümetine karşı duruş sergileyen ABD hükümeti, orduya ve muhaliflere yönelik darbe çağrılarında bulunuyor. Henüz bu çağrılar ordu kanadında bir karşılık bulamasa da muhalif kesim Maduro'ya karşı ABD bayrakları açarak tavrını gösteriyor.

Muhaliflerin ellerinde ABD bayrağı

ABD'nin bu darbe planında parmağı açık bir şekilde kendini gösteriyor. Washington yönetimi de bu duruşu inkar etmiyor. Ancak gelinen nokta ABD desteğinden çok ABD'nin mandası altına girmeye doğru ilerliyor. Meydanlarda Maduro karşıtı gösteriler yapan muhaliflerin ellerindeki ABD bayrakları da bu durumu özetler nitelikte... O gösterilerin birinde dev bir direkte bulunan Venezuela bayrağı indirilerek yerine ABD bayrağı asıldı.

Darbe planlayıcıları gözler önünde

Hükümet karşıtlarının eylemlerinde bir grup gösterici de protesto yaptıkları bir platform üzerinde bir araya geldi. O platformunda da dev boyutta bir ABD bayrağı asıldı. Özellikle sosyalist yapıda olan bir ülkede ABD bayraklarının açılması, darbe girişiminin kimler tarafından planlanıp hangi amaca hizmet ettiğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medyadan darbe çağrısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, darbe çağrısı yaptı. Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezüela ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.Bolton, açıklamasında, "Venezüela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezüella halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezüella için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır" ifadelerini kullandı.